Тариф на свет в Украине самый низкий в Европе, это тормозит восстановление энергосистемы, - Госэнергонадзор

Установленный в Украине тариф на электроэнергию для населения самый низкий в Европе и он тормозит возобновление энергосистемы после российских массированных атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Госэнергонадзора Руслана Слободяна.

"Тариф на электроэнергию в Украине и сейчас, и в мирное время, был наименьший в Европе, и это повлекло за собой определенное торможение развития электроэнергетики Украины даже в мирное время. А сейчас, в условиях, когда электроэнергетика понесла значительные потери в оборудовании, это уже становится сдерживающим. фактором и для аварийно-возобновляемых работ. Энергетика нуждается сейчас в значительном ресурсе", - сказал он.

Слободян добавил, что частично этот ресурс Украина получает в виде международной помощи, но пока этого недостаточно. Следует также привлекать и внутренний ресурс.

Он подчеркнул, что если проанализировать составляющую стоимости электроэнергии, то окажется, что большая часть ее стоимости - составляющие, которые Украина использует по мировым ценам.

"Это топливо, в первую очередь, также оборудование и материалы. Все эти составляющие украинская электроэнергетика получает по мировым ценам", - подчеркнул Слободян.

Глава Госэнергонадзора также добавил, что прошлогодний пересмотр тарифа на электроэнергию для населения оказал положительное влияние на энергосистему, пострадавшую в результате вражеских обстрелов.

"Главный результат могли наблюдать все - это стабильное прохождение осенне-зимнего периода 2023-2024 годов. Мы его прошли без обесточений благодаря тому, что удалось восстановить 3 ГВт генерирующих мощностей, а также большие объемы оборудования подстанций оператора систем передачи и операторов систем распределения", - объяснил он.

В итоге Слободян сказал, что сейчас нужно восстановить 8 ГВт мощностей, и перед энергетиками стоят еще большие вызовы. В таком случае скорость восстановления энергосистемы будет зависеть от имеющихся у них ресурсов на ремонт.

Напомним, ранее сообщалось, что Национальный банк Украины прогнозирует быстрое и существенное повышение цен на электрическую энергию.