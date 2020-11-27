Якщо тариф на передачу електроенергії підвищать, це негативно позначиться на курсі долара, - експерт

Підвищення тарифу на передачу електроенергії вдарить по промисловості, яка змушена буде скорочувати працівників, призведе до зростання цін і курсу долара.

Про це заявив президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Калєнков в ефірі телеканалу Україна 24.

За його словами, підвищення тарифу на передачу струму стане серйозним ударом для промисловості, яка і без того перебуває в кризі. Збільшення собівартості продукції внаслідок зростання витрат на електроенергію зробить її неконкурентоспроможною, і підприємства для виживання будуть шукати можливості скоротити витрати, зокрема шляхом звільнення працівників.

"Фактично ми зараз перебуваємо в кризі не з березня цього року, а з літа минулого року. Я маю на увазі металургію. Тому всі можливості для зменшення собівартості, для пошуку можливості конкуренції на ринку вже вичерпані. І були вичерпані давно. Тому збільшення собівартості буде мати прямий ефект на те, що ми продамо менше продукції, випустимо менше продукції. Під питанням будуть робочі місця", - розповів Калєнков.

Він підкреслив: за підвищення тарифів на передачу електроенергії для бізнесу заплатять всі українці, які будуть купувати їх продукцію або послуги. Крім того, зростання цін на продукцію спровокує зростання інфляції, а падіння експортної виручки з-за втрати українськими підприємствами конкурентоспроможності на світових ринках негативно позначиться на курсі гривні.

"Заплатять за це всі, це помилково припускати, що це торкнеться тільки промисловості. У підсумку все одно це перейде на вартість товарів для кінцевих споживачів і за це заплатять всі громадяни країни. Але наша продукція стане менш конкурентоспроможною, ми менше зможемо продати на світових ринках металопродукції, однією зі статей нашого експорту. Це вплине і на курс, і на інфляцію", - пояснив Калєнков.

Нагадаємо, НКРЕКП підвищила тариф на передачу електроенергії з 1 грудня 2020 року на 30% - з 240,23 грн /МВт-годину до 312,76 грн /МВт-година.

Раніше економічний експерт Андрій Новак наголосив: підвищення тарифу на передачу електроенергії запустить ланцюгову реакцію зростання цін на всі товари і послуги. А львівський ресторатор Андрій Худо повідомив, що установи після підвищення тарифу на передачу електроенергії будуть тимчасово припиняти або і зовсім заморожувати роботу.