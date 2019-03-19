Тариф ПАТ "Івано-Франківськгаз" на розподіл газу є планово збитковим

Основним джерелом збитків для компанії є виробничо-технологічні втрати

Тариф на розподіл газу ПАТ "Івано-Франківськгаз" з року в рік є планово збитковим. За підсумками минулого року збиток компанії від розподілу газу склав 190,3 млн гривень. В поточному році через дії Міненерговугілля та НКРЕКП в 2019 році компанія отримає ще 220 млн гривень збитків. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Основним джерелом збитків для компанії є виробничо-технологічні втрати (ВТВ). Відповідно до чинного законодавства, їх обсяги затверджуються Міненерговугіллям згідно з розрахунками газорозподільних компаній. Оператори ГРМ здійснюють його, керуючись наказами профільного міністерства. Для "Івано-Франківськгазу" затверджено 30,365 млн куб. м замість необхідних 57,823 млн куб. м", - йдеться у повідомленні.

Але, за словами прес-служби, і їх компанія не може закупити через занижену вартість газу для ВТВ у тарифі.

"В діючому тарифі нашої компанії на придбання газу для виробничо-технологічних витрат та власних потреб передбачено кошти у сумі 180,66 млн гривень на обсяг 30,365 млн куб. м газу на рік. Але середня ціна природного газу становила 11085,2 гривень за тисячу куб. м без ПДВ. Таким чином ми могли придбати лише 16,3 млн куб. м газу, або 53,7% від визначених обсягів", – розповідає технічний директор ПАТ "Івано-Франківськгаз" Ігор Височанський.

Таким чином, за результатами 2018 року, збиток компанії через заниження тарифу від розподілу склав 190,3 млн гривень. З них 154,2 млн гривень, або 81% через невідповідність ВТВ.

При цьому, за словами прес-служби, з часу останнього разу перегляду тарифу, суттєво зросли інші статті витрат. Мінімальна заробітна плата зросла з 1600 гривень до 4173 гривень, вартість дизельного пального на АЗС зросла з початку 2016 року з 16,82 гривень за літр до 28 гривень за літр станом на початок березня 2019 року. Індекс інфляції склав 40%, а індекс цін виробників промислової продукції зріс на 81%.

"Аналогічна ситуація була і у 2017 році. Недостатність тарифної виручки для фінансування витрат у частині вартості ВТВ за 2017 рік склала 45,3 млн гривень. Внаслідок, заниження обсягів газу для ВТВ та їх вартості, компанія з року в рік накопичує борги. Це свою чергу призводить до того, що споживач не зможе розраховувати на покращення сервісу і отримання послуг, передбачених тарифом в повному обсязі", - йдеться у повідомленні.