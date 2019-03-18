Тариф "Криворіжгазу" на розподіл газу є планово збитковим

Ілюстративне фото (УНІАН)

У 2019 році компанія отримає 139 млн гривень збитків на виробничо-технологічних втратах

Тариф на розподіл газу ПАТ "Криворіжгаз" є планово збитковим. За підсумками минулого року збиток компанії від розподілу газу склав 141 млн гривень. У поточному році через дії Міністерства енергетики та вугільної промисловості України і НКРЕКП в 2019 році "Криворіжгаз" отримає ще 185 млн гривень збитків. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Основним джерелом збитків для компанії є виробничо-технологічні втрати (ВТВ). Згідно з чинним законодавством, їх обсяги затверджуються Міністерством енергетики та вугільної промисловості України згідно з розрахунками газорозподільних компаній. Оператори ГРМ здійснюють його, керуючись наказами профільного міністерства. Для ПАТ "Криворіжгаз" затверджено 18,9 млн куб. м", - йдеться в повідомленні.

Однак, як повідомляє прес-служба, за заниженою вартістю газу для ВТВ в тарифі газорозподільні компанії змушені купувати в Укртрансгазу послугу з балансування газу. Середня вартість цієї послуги в минулому році склала 9727,63 гривень за тисячу куб м. Тому газорозподільна компанія змогла придбати лише 12,3 млн куб. м газу.

Також наголошується, що при цьому, з 2016 року істотно зросли інші статті витрат. Мінімальна заробітна плата зросла з 1378 гривень до 4173 гривень, вартість дизельного палива на АЗС зросла з початку 2016 року з 16,82 гривень за літр до 28 гривень за літр станом на початок березня 2019 року. Індекс інфляції за той же період склав більше 35%, а індекс цін виробників промислової продукції зріс більш ніж на 66%.

"Ми готові до перевірок НКРЕКП і вітаємо такий крок. Адже Регулятор протягом останніх років послідовно формував нормативну базу, яка передбачає приведення газу до стандартних умов. Зокрема, вимога про приведення обсягів природного газу до стандартних умов міститься в Кодексі газорозподільних систем, типовому договорі на розподіл, а також поставки газу побутовим споживачам", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, голова НКРЕКП нещодавно виступила з ініціативою зміни стандартних умов.

"В Регуляторі пропонують відмовитися від "газпромівських" 20 градусів за Цельсієм до 0 градусів за Цельсієм, прийнятих у європейських країнах. Нагадаємо, що Європейське енергетичне співтовариство також пропонувало України змінити цей стандарт. Це дозволило практично нівелювати коефіцієнти для кінцевого споживача, які були близькі до одиниці", - йдеться в повідомленні.

У компанії вважають, що побутові споживачі газу стали заручниками незавершених реформ в енергетичному секторі. У 2015 році після прийняття закону "Про ринок природного газу" планувався перехід до оплати за газ в енергоодиницях. За словами прес-служби, це дозволило б зняти питання про приведення газу до стандартних умов в цілому, однак цього так і не сталося.

"Більшість лічильників, які встановлені у споживачів, вважають обсяг газу в робочих умовах - без корекції температури і тиску. Щоб врахувати "температурну" різницю і застосовуються коефіцієнти. Взимку використовуються коефіцієнти більше одиниці і рахунок за газ буде вищим, а влітку - навпаки. Розмір коефіцієнта залежить від місяця року, області, в якій знаходиться абонент та місцезнаходження лічильника. Навіть відстань до лічильника від входу в приміщення має значення. Тому коефіцієнти можуть відрізнятися у споживачів з ідентичним обладнанням, що живуть в однакових будинках", - йдеться в повідомленні.