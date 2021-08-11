Тариф на електроенергію для населення знизиться з 1 жовтня: деталі постанови Кабміну

Згідно з документом, ціни залишаться на рівні 1,68 гривень за 1 кВт-год для споживання понад 250 кВт-год на місяць.

Проект постанови передбачає, що фіксовані ціни на електричну енергію для побутових споживачів будуть діяти з 1 жовтня 2021 року по 30 квітня 2022 року включно.

Документом доручається "Укргідроенерго" до 27 вересня 2021 року забезпечити авансування державному підприємству "Гарантований покупець" послуги із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів у сумі 1 млрд грн.

"Енергоатом" повинен здійснити продаж електричної енергії державному підприємству "Гарантований покупець" на жовтень та листопад 2021 року за двосторонніми договорами на електронних аукціонах за ціною 150 грн/МВт*год., у обсягах, що відповідають коригуванням на фактичні дані щодо погодинних обсягів споживання електричної енергії побутовими споживачами у серпні та вересні 2021 року.

Після цього "Укргідроенерго" повинно здійснити продаж електричної енергії державному підприємству "Гарантований покупець" на жовтень та листопад 2021 року за ціною 10 грн/МВт*год у обсягах, що відповідають коригуванням на фактичні дані.