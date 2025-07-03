Тарас Цимбалюк замиловал архивными фото из юности: как изменился стиль Холостяка

Как изменился актер с годами, рассказываем в материале РБК-Украина со ссылкой на Instagram Цимбалюка.

Как выглядел Цимбалюк в юности

Актер опубликовал несколько кадров из прошлого по случаю дня рождения близкого друга детства.

"Люблю. Я всегда рядом. С твоим днем, друг", - поздравил он.

Цимбалюк поздравил друга (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Среди фото и видео Тарас разместил серию архивных фотографий, на которых позирует с товарищем.

На них можно увидеть, что раньше актер имел совсем другую прическу и стиль. Так, на первом снимке он позирует в синей футболке с челкой, которая спадает на лоб.

Волосы ровные и слегка удлиненные сверху. Такой стиль был очень распространен среди подростков в 2000-х.

Тарас Цимбалюк раньше (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

На втором снимке он уже предстает в полосатой рубашке и с более модной укладкой - волосы подняты вверх и назад, будто слегка зафиксированы гелем или водой. Очевидно, тогда юноша уже начал экспериментировать со стилем.

Тарас Цимбалюк в юности (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Как сейчас выглядит актер

Сегодня он считается одним из самых привлекательных и талантливых актеров современного украинского театра и кино. За его творчеством и повседневной жизнью в соцсетях следят более 300 тысяч человек.

Тарас ходит со стрижкой под ноль, имеет уникальный и свободный стиль. В его образах преобладают широкие штаны, свитшоты, футболки и рубашки. Он предпочитает комфортную одежду, поэтому чаще всего позирует на камеру в кроссовках.

Тарас Цимбалюк сейчас (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Конечно, для публичных мероприятий можно надеть костюм или смокинг. Такой образ еще больше подчеркивает красоту актрисы. И именно в таком стиле, очевидно, Тарас часто будет появляться в шоу "Холостяк", съемки которого уже начались. Ранее он показал первые фото с площадки, на которых предстал в белом костюме.

Тарас Цимбалюк в образе Холостяка (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)