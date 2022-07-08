Танкова рота і понад 200 загиблих: Арестович розкрив деталі бою під Слов'янськом

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE" .

"Навішали в Богородичному вчора наші хлопці дуже сильно при спробі наступати. Це напрямок з Ізюму на Слов'янськ. Танків завалили штук 12, танкову роту. Загалом за вчора доповідають 35 танків, не знаю, вірити чи ні, це трохи більше танкового батальйону", - зазначив він.

За його словами, українські сили відбили атаку, противник втратив загиблими понад 200 осіб.

"Спроба штурмувати провалилася в нуль. Вони намагалися рухатися і подивитися на потенціал цього руху", - додав Арестович.