Танкова рота і понад 200 загиблих: Арестович розкрив деталі бою під Слов'янськом

Збройні сили України відбили спробу наступу на Слов'янськ, противник втратив танкову роту і понад 200 військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE".
"Навішали в Богородичному вчора наші хлопці дуже сильно при спробі наступати. Це напрямок з Ізюму на Слов'янськ. Танків завалили штук 12, танкову роту. Загалом за вчора доповідають 35 танків, не знаю, вірити чи ні, це трохи більше танкового батальйону", - зазначив він.
За його словами, українські сили відбили атаку, противник втратив загиблими понад 200 осіб.
"Спроба штурмувати провалилася в нуль. Вони намагалися рухатися і подивитися на потенціал цього руху", - додав Арестович.
Нагадаємо, раніше Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що російський наступ на Слов'янськ з боку Богородичного захлинувся.
За оцінками західних експертів, Росія може розгорнути наступ на Слов'янськ на трьох напрямках.
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