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К танкам и артиллерии. Великобритания предоставит Украине еще более 200 единиц бронетехники, - глава МИД

Фото: Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Великобритания отправит в Украину еще более 200 единиц бронетехники в дополнение к 14 танкам Challenger 2.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы британского МИДа Джеймса Клеверли во время его визита в Канаду.

Дипомат отметил, что Лондон будет продвигаться быстрее в вопросе предоставления Киеву военной помощи.

"Британия решила поставить нашим друзьям основные боевые танки Challenger 2, тяжелую артиллерию и более 200 единиц другой бронированной техники", – сказал Клеверли.

Напомним, что ранее Великобритания официально подтвердила, что отправит Украине танки Challenger 2, а также дополнительные артиллерийские системы.

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