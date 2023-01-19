К танкам и артиллерии. Великобритания предоставит Украине еще более 200 единиц бронетехники, - глава МИД

Великобритания отправит в Украину еще более 200 единиц бронетехники в дополнение к 14 танкам Challenger 2.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы британского МИДа Джеймса Клеверли во время его визита в Канаду.

Дипомат отметил, что Лондон будет продвигаться быстрее в вопросе предоставления Киеву военной помощи. "Британия решила поставить нашим друзьям основные боевые танки Challenger 2, тяжелую артиллерию и более 200 единиц другой бронированной техники", – сказал Клеверли.