Танки загрузли в болоті. Окупанти намагались форсувати Оскільске водосховище

Російські окупанти примудрилися втратити дві одиниці танків. Ті загрузли в муляці обмілілого Оскільського водосховища.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Борівської селищної ради.

Так, аерозйомка зафіксувала, як у селі Богуславка (Харківська область) окупанти вирішили перевірити, чи зможуть на танках перетнути обмілілий Оскіл. В результаті не змогли доїхати навіть до русла. "Два ворожих танки так загрузли в муляці, що їх не змогли витягти навіть за допомогою іншої важкої техніки", - запевнюють в селищній раді.