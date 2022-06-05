"Колорадо" переграв "Едмонтон" на виїзді та опинився за крок від фіналу Кубка Стенлі
Третьою поспіль перемогою "Колорадо Евеланш" завершилася чергова зустріч фінальної серії Західної конференції Національної хокейної ліги проти "Едмонтон Ойлерз".
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на результат поєдинку.
НХЛ, Західна конференція, плей-офф, фінал, 3-й матч
"Едмонтон" – "Колорадо" – 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)
Шайби: Макдевід, 00:38, Маклауд, 47:34 – Нічушкін, 16:12, 24:37, Комфер, 52:42, Рантанен, 59:30
Після двох виїзних поразок додатково мотивувати "Ойлерз" не треба було. Зарядженість господарів на реабілітацію перед власними фанами призвела до шайби вже на 38-й секунді. Це Макдевід щойно з'явився на майданчику, крейсером увірвався в редути "Евеланш" і прошив Францоуза точним кидком.
Розвинути свій успіх, однак, канадці не змогли. "Колорадо" зрівняв рахунок курйозно – Нічушкін прострілив від лівого борту, але оборонець невдало підставив ключку та спрямував шайбу за спину свого воротаря. А на старті другого періоду росіянин вчасно ввімкнувся в атаку другим темпом і закинув шайбу з кількох метрів.
"Едмонтон" зумів відігратися у середині третьої 20-хвилинки. Маклауд підхопив шайбу на власній половині, прорвався через півмайданчика й пробив під стійку після перетину блакитної лінії. Проте, фінальні 10 хвилин були за "Колорадо": Комфер протиснув Бушара біля борту та пробив Сміту поміж щитків, а Рантанен закинув у порожні ворота, коли "Ойлерз" випустили 6-го польового.
Отже, "Евеланш" довели перевагу в серії до 3:0 та перебувають за крок від фіналу Кубка Стенлі. Матч 7 червня в Едмонтоні може стати останнім у протистоянні команд.
Нагадаємо, що "Рейнджерс" вдруге здолали "Тампу-Бей" у фінальній серії Сходу.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.