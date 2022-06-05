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"Колорадо" переграв "Едмонтон" на виїзді та опинився за крок від фіналу Кубка Стенлі

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Едмонтон, Неділя 05 червня 2022 10:55
"Колорадо" переграв "Едмонтон" на виїзді та опинився за крок від фіналу Кубка Стенлі Фото: "Колорадо" втретє поспіль здолав "Едмонтон" (twitter.com/Avalanche)
Автор: Антон Федорців

Третьою поспіль перемогою "Колорадо Евеланш" завершилася чергова зустріч фінальної серії Західної конференції Національної хокейної ліги проти "Едмонтон Ойлерз".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на результат поєдинку.

НХЛ, Західна конференція, плей-офф, фінал, 3-й матч

"Едмонтон" – "Колорадо" – 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)

Шайби: Макдевід, 00:38, Маклауд, 47:34 – Нічушкін, 16:12, 24:37, Комфер, 52:42, Рантанен, 59:30

Після двох виїзних поразок додатково мотивувати "Ойлерз" не треба було. Зарядженість господарів на реабілітацію перед власними фанами призвела до шайби вже на 38-й секунді. Це Макдевід щойно з'явився на майданчику, крейсером увірвався в редути "Евеланш" і прошив Францоуза точним кидком.

Розвинути свій успіх, однак, канадці не змогли. "Колорадо" зрівняв рахунок курйозно – Нічушкін прострілив від лівого борту, але оборонець невдало підставив ключку та спрямував шайбу за спину свого воротаря. А на старті другого періоду росіянин вчасно ввімкнувся в атаку другим темпом і закинув шайбу з кількох метрів.

"Едмонтон" зумів відігратися у середині третьої 20-хвилинки. Маклауд підхопив шайбу на власній половині, прорвався через півмайданчика й пробив під стійку після перетину блакитної лінії. Проте, фінальні 10 хвилин були за "Колорадо": Комфер протиснув Бушара біля борту та пробив Сміту поміж щитків, а Рантанен закинув у порожні ворота, коли "Ойлерз" випустили 6-го польового.

Отже, "Евеланш" довели перевагу в серії до 3:0 та перебувають за крок від фіналу Кубка Стенлі. Матч 7 червня в Едмонтоні може стати останнім у протистоянні команд.

Нагадаємо, що "Рейнджерс" вдруге здолали "Тампу-Бей" у фінальній серії Сходу.

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