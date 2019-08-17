У митній системі аеропортів США стався масовий збій

У низці аеропортів Сполучених Штатів стався масовий збій у роботі комп'ютерної системи митного контролю. Про це передає РБК-Україна з посиланням на повідомлення американської Служби митного та прикордонного контролю (CBP) в Twitter.

Служба повідомила в п'ятницю, що працює над усуненням збою і робить "негайні дії для усунення технологічного збою".

Також зазначається, що співробітники митниці продовжать обробляти пасажирів за допомогою альтернативних процедур, поки системи не будуть відновлені. Також огляд пасажирів проходить вручну.

Про збої в роботі системи митного контролю повідомили аеропорти Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, штату Віргінія і інших

Нагадаємо, днем раніше аеропорт Гонконгу скасував відправку всіх авіарейсів на другий день після масової сидячої акції протесту за демократію.