Митне оформлення автівок перевели в електронну форму: як працюватиме експеримент

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, станом на сьогодні митне оформлення транспортних засобів передбачає необхідність заповнення фізичними та юридичними особами попередньої митної декларації, загальної декларації прибуття та/або митної декларації в письмовій формі, що спричиняє зазначеним особам певних незручностей, пов'язаних з відсутністю досвіду заповнення даних видів декларацій.

Документом визначаються особливості здійснення митного оформлення наземних транспортних засобів, які класифікуються за товарною позицією 8703 згідно з УКТ ЗЕД (легкові автівки), що ввозяться на митну територію України.

Документ передбачає: