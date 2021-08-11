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Таліби захопили ще три столиці провінцій на північному сході Афганістану

Автор: Дмитрий Кузнецов

Бойовики руху "Талібан" встановили контроль ще над трьома столицями на північному сході Афганістану. Тепер в руках бойовиків знаходиться 9 з 34 адміністративних центрів країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

Як зазначає видання, захоплення талібами столиць провінцій Бадахшан, Баглан і Фарах відбулося в результаті блискавичної атаки. При цьому "Талібан" продовжує наступ і на інших напрямках.

Падіння ще трьох афганських адміністративних центрів посилює тиск на уряд в кабалі, який був змушений зупинити наступ в провінції Балх.

Столиця Афганістану Кабул не піддавалася прямій загрозі під час наступу талібів. Однак, зазначає видання, приголомшлива швидкість наступу бойовиків викликає питання про те, як довго афганський уряд зможе зберігати контроль над провінціями країни.

Нагадаємо, раніше таліби захопили шість столиць афганських провінцій: Саманган, Джаузджан, Сарі-куль, Кундуз, Німроз і Тахар.

Зазначимо, 10 серпня ВВС США завдали нових авіаударів по бойовиках руху "Талібан" в Афганістані.

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ТалібанбойовикиАфганистан