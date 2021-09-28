Таліби погрожували відібрати український літак під час евакуаційної операції, - NYT

Видання пише, що протягом кількох днів таліби відмовлялися звільнити людей, яких українці сподівалися врятувати, неодноразово змінюючи умови угоди про евакуацію, вимагаючи офіційного визнання від українського уряду і в якийсь момент погрожуючи конфіскувати літак.

Перед посадкою 16 вересня українців запевнили, процес евакуації займе всього кілька годин, але команді знадобилося сім днів.

Як повідомляється, після прибуття до Кабула українського літака таліби заявили, що не допустять евакуйованих на борт без письмового звернення українського уряду в "Ісламський Емірат Афганістан".

"Це може бути витлумачено як акт визнання їхнього уряду, що ми категорично відмовляємося робити", - сказав командир, генерал Кирил Буданов.

Після цього літак повернувся в Київ, а потім знову відправився в Кабул 19 вересня. Паралельно тривали переговори з талібами.

"Рятувальна місія майже зірвалася в середу ввечері, коли співробітники служби безпеки в аеропорту заявили, що літак повинен був вилетіти через 30 хвилин без евакуйованих, інакше буде конфіскований", - наголошується в статті.

Видання зазначає, що українські офіційні особи не повідомили подробиць про те, як саме вони вийшли з глухого кута. Вони послалися на допомогу Туреччини, Пакистану і Катару, а також на Валі Монавара, посла в Україні попереднього афганського уряду, який залишається на своїй посаді в Києві.