Таліби відкрили вогонь по мітингувальникам в Афганістані: що відбувається

В афганській провінції Нангархар люди вийшли на акцію підтримки національного прапора. Представники "Талібану" відкрили вогонь по мітингувальникам.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Asvaka.
Повідомляється, що вже є вбиті та поранені, але їх точна кількість невідома.
Десятки людей вийшли на вулиці, тримаючи прапор в руках, вони проводили мирну акцію, коли таліби почали стріляти.
Після цього демонстранти почали тікати.
ЗМІ повідомляють про вбитих та поранених, серед яких є і журналісти.