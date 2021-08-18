Таліби відкрили вогонь по мітингувальникам в Афганістані: що відбувається

Повідомляється, що вже є вбиті та поранені, але їх точна кількість невідома.

Десятки людей вийшли на вулиці, тримаючи прапор в руках, вони проводили мирну акцію, коли таліби почали стріляти.

Після цього демонстранти почали тікати.

ЗМІ повідомляють про вбитих та поранених, серед яких є і журналісти.