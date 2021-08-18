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Таліби відкрили вогонь по мітингувальникам в Афганістані: що відбувається

Автор: Анастасія Рокитна

В афганській провінції Нангархар люди вийшли на акцію підтримки національного прапора. Представники "Талібану" відкрили вогонь по мітингувальникам.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Asvaka.

Повідомляється, що вже є вбиті та поранені, але їх точна кількість невідома.

Десятки людей вийшли на вулиці, тримаючи прапор в руках, вони проводили мирну акцію, коли таліби почали стріляти.

Після цього демонстранти почали тікати.

ЗМІ повідомляють про вбитих та поранених, серед яких є і журналісти.

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АфганистанТалібан