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"Талібан" визначився з очільником афганського уряду, - Reuters

Автор: Марія Кучерявець

Бойовики радикального руху "Талібан" визначили, хто незабаром очолить новий уряд в Афганістані. Цю посаду займе лідер талібів мулла Абдул Гані Барадар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За іфнормацією видання, в нову адміністрацію також приєднаються мулла Якуб (син першого лідера талібів мулли Омара) і представник радикалів в Досі Шер Мохаммад Аббас Станекзай.

Вказано, що уряд буде складатися з 25 міністерств з консультативною радою, або "Шури", до якої увійдуть 12 мусульманських вчених.

Відомо, що підготовка до оголошення нового уряду наразі знаходиться на завершальній стадії.

Між тим таліби планують протягом 6-8 місяців провести великі збори, що "об'єднають старійшин і представників всього афганського суспільства для обговорення конституції та структури майбутнього уряду".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що афганський уряд очолить лідер талібів Хайбатулла Ахундзада.

Також повідомлялося, що Абдул Гані Барадар буде призначений міністром закордонних справ.

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АфганистанТалібанУряд