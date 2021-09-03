"Талібан" визначився з очільником афганського уряду, - Reuters

За іфнормацією видання, в нову адміністрацію також приєднаються мулла Якуб (син першого лідера талібів мулли Омара) і представник радикалів в Досі Шер Мохаммад Аббас Станекзай.

Вказано, що уряд буде складатися з 25 міністерств з консультативною радою, або "Шури", до якої увійдуть 12 мусульманських вчених.

Відомо, що підготовка до оголошення нового уряду наразі знаходиться на завершальній стадії.

Між тим таліби планують протягом 6-8 місяців провести великі збори, що "об'єднають старійшин і представників всього афганського суспільства для обговорення конституції та структури майбутнього уряду".