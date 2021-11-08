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"Талібан" призначив своїх членів на ключові посади в Афганістані

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Афганістан, Понеділок 08 листопада 2021 01:07
"Талібан" призначив своїх членів на ключові посади в Афганістані Фото: "Талібан" призначив своїх членів на ключові посади в Афганістані (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

"Талібан" призначив своїх членів на ключові посади в Афганістані. Представники талібів стали губернаторами провінцій і начальниками поліції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Всього на ключові посади в Афганістані стало 44 члени "Талібану". Зазначається, що це наймасштабніші призначення, оголошені з моменту формування кабінету міністрів талібів, починаючи з вересня.

Приміром, Карі Бар'яла став губернатором Кабула, а Валі Джана Хамза - начальником міської поліції Кабула.

Нові призначення означають, що міжнародні заклики до талібів вести переговори з іншими політичними гравцями про формування інклюзивного уряду, що включає меншини та жінок, поки що не увінчалися успіхом.

Нагадаємо, що в Афганістані вбили кілька жінок. Це сталося після того, як їм запропонували евакуюватися. Одна з жертв була відомою активісткою.

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