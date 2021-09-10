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Талібан вигнав тисячі людей з Панджшера і проводить етнічну чистку, - опір

Автор: Анна Полисученко

Талібан вигнав тисячі людей з Панджшера і проводить етнічну чистку. Це заявив представник опору.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter представника "Фронту національного опору Афганістану" Алі Назарі.

"Таліби вигнали тисячі людей з Панджшера. Вони здійснюють етнічні чистки, і світ все ще спостерігає і ігнорує цю ситуацію", - написав Назарі в Твіттер.

"Ми настійно закликаємо міжнародне співтовариство припинити ці військові злочини", - додав він.

Раніше про масові страти і зачистки в Панджшері повідомляв афганський журналіст, який займав пост заступника губернатора провінції Кабір Васік.

"Таліби без причини розстрілюють мирних жителів, включаючи дітей, що є військовим злочином І злочином проти людяності. Вони обшукують будинки впливових жителів, старост селищ, мулл і адвокатів, чинячи сильний психологічний тиск на населення, постійно звучать загрози вбивств і арештів", - розповів Васик.

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АфганистанТалібан