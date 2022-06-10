ru ua
Пт, 10 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Талант "Реала" красивим жестом підтримав українців у війні з РФ

Новость на русском →
Туреччина, П'ятниця 10 червня 2022 15:28
Талант "Реала" красивим жестом підтримав українців у війні з РФ Фото: Едуардо Камавінга (twitter.com/realmadrid)
Автор: Антон Федорців

Після нічиєї зі збірною Франції U-21 (3:3) до роздягальні молодіжної збірної України завітав хавбек мадридського "Реала" Едуардо Камавінга, щоб висловити свою підтримку українцям.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сторіз аналітика молодіжки Євгена Греся в Instagram.

Талант "вершкових" прийшов підтримати суперників. Він також приніс ігрові футболки французів, щоб українці змогли їх використати для благодійності.

"Ми знаємо, наскільки зараз погана ситуація (в Україні – ред.), і це наш подарунок для всіх людей. Сподіваюся, що все налагодиться", – заявив Камавінга.

19-річний хавбек торік перебрався на "Сантьяго Бернабеу" за солідний 31 млн євро. У першому ж сезоні за "Реал" він встиг зіграти 40 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі та віддав 2 асисти.

До слова, керманич "Зорі" Скрипник працюватиме з "Ворсклою" у новому сезоні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Реал Франція Війна Росії проти України
NEWS
Україна майже витратила всі артилерійські боєприпаси, - представник розвідки
Україна майже витратила всі артилерійські боєприпаси, - представник розвідки
DAILY
Олександр Сєнкевич: В Миколаєві ніколи не любили Росію. Любили Радянський союз
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олександр Сєнкевич: В Миколаєві ніколи не любили Росію. Любили Радянський союз