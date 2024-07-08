"Тактика шока". Чем необычна сегодняшняя атака РФ по Украине и когда может быть новый удар

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Главное о последствиях ракетной атаки 8 июля

В ночь на 8 июля россияне атаковали четырьмя ракетами Х-101 со стратегической авиации и двумя баллистическими "Искандерами". Силам ПВО удалось сбить три крылатые ракеты в Житомирской и Черкасской областях.

Затем ориентировочно с 10:00 начались комбинированные атаки с использованием ракет воздушного, морского и наземного базирования. Причем они носили волнообразный характер, воздушные тревоги за полдня объявлялись не менее четырех раз.

Оккупанты применили 38 ракет, 30 из которых удалось сбить. В частности, аэробаллистический "Кинжал", три из четырех баллистических "Искандер-М", 11 из 13 крылатых Х-101, 12 из 14 крылатых "Калибров", три авиационные ракеты Х-59/Х-69.

В общей сложности в результате погибли более 30 человек и более сотни пострадали. Только в Киеве погибли 22 человека, и сегодняшняя атака на столицу стала самой кровавой с начала 2024 году.

Под удар попала самая большая в Украине детская больница "Охматдет". Известно, что Россия ударила ракетой Х-101, в результате повреждены корпуса, погибли не менее двух человек, на месте продолжают разбирать завалы.

Подробнее о последствиях читайте в отдельном репортаже РБК-Украина.

Кроме того, обломки падали в других районах столицы. Повреждены офисное здание, сообщалось о пожарах в частном доме и многоэтажке, а на Сырце снесло подъезд пятиэтажного дома. Во второй половине дня обломки повредили семейную амбулаторию "Исида" на левом берегу, где тоже есть погибшие.

Несколько попаданий зафиксировано в Кривом Роге. В том числе по админзданию одного из предприятий, погибли не менее 10 человек. В Днепре прилет разрушил крышу и технический этаж девятиэтажки, выбил окна в квартирах, повредил здание СТО и предприятие. Известно об одном погибшем. Еще три человека погибли в Покровске (Донецкая область).

Российское минобороны цинично назвало удары ответам на дроновые атаки на объекты энергетики. Заявило о якобы поражении авиабаз и промышленных предприятий, а в гибели мирных жителей обвинило украинскую ПВО.

Украина инициировала чрезвычайное заседание Совета безопасности ООН.

Почему были постоянные тревоги и какова цель России

Атака на Киев была массированной, комбинированной с применением аэробалистических, баллистических и крылатых ракет. Ракеты летели на столицу с разных направлений.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко объясняет, почему атаки накатывались волнами, в результате чего объявлялась тревога за тревогой.

По его словам, на первый взгляд, могло показаться, что они были не синхронизированными. Но скорее всего такой задачи и не было, потому что россияне хотели создать постоянный волнообразный эффект.

"Чтобы как можно дольше растянуть элемент террора. При этом мы видим, что удары были и по Кривому Рогу, и по Днепру, и по Славянско-Краматорской агломерации. Они же не сконцентрировали весь удар, например, на Киев. Поэтому здесь именно про массовый террор, нежели про тактическую или стратегическую целесообразность", - рассказал он РБК-Украина.

По мнению бывшего спикера Генштаба ВСУ Владислава Селезнева, на заявления российской пропаганды, о том, что целями были якобы системы ПВО Patriot, командные пункты и места сосредоточения техники, не стоит обращать внимания.

Потому что эффект налицо - только в Киеве повреждены или разрушены три подстанции, бизнес-центр, станция метро "Лукьяновская" (возле которой много торговых точек), жилые дома и "Охматдет". Такие атаки всегда приводят к потерям среди мирного населения, но россиянам эти жертвы совершенно безразличны, отметил эксперт.

"Мы должны понимать следующее: сейчас враг реализует тактику шока и трепета. Путин накануне саммита НАТО пытается показать всему миру, что готов идти до конца и что его никто не остановит. Чтобы реакция была максимально эмоциональна, он убивает детей в "Охматдете" и женщин в роддомах. То есть наиболее уязвимых наших граждан", - рассказал Селезнев.

Чего добивается Путин? Принятия ультимативных условий. Он фактически требует капитуляции Украины, настаивая на контроле над шестью регионами - Севастополь, Крым, Луганская, Донецкая, Херсонская и Запорожская области.

"И для реализации этой миссии действует, убивая гражданское население. Потому что когда он рассказывает о поражении военных объектов, это по меньшей мере бред. О каких военных объектах, если прилеты пришлись на медицинские объекты и дома? Никаких упоминаний о прилетах по военным объектам не было", - добавил он.

В то же время Коваленко отмечает, что настолько массированные атаки планируются заранее, поэтому сложно однозначно сказать, что сегодняшняя как-то связано с саммитом НАТО и поездкой Зеленского.

"Цели формируются заранее. Россиянам не приходит в голову что-то типа "давайте завтра устроим ракетный геноцид". Приблизительно за две недели начинается подготовка боекомплекта, авиации, просчитываются траектория и так далее", - сказал собеседник.

Особенность атаки, тактики и когда может быть новый массированный удар

По словам бывшего спикера Воздушных сил Юрия Игната, россияне постоянно улучшают ракеты. И, как следствие, их становится труднее выявлять и сбивать. Например, из-за дополнительных радиолокационных и тепловых ловушек. Сегодня крылатые ракеты летели на сверхмалых высотах, боевая работа по ним велась на высоте до 50 метров, что тоже может приводить к ужасным последствиям на земле.

Селезнев подчеркивает еще один момент: ракеты меняли направления. Например, Х-101 летела на "Охматдет" с севера, то есть заходила со стороны Вышгорода и Киевского моря. И не исключено, что траектория могла быть довольно необычной.

"Потому что некоторые ракеты утром двигались в сторону Житомира. С учетом ночной атаки на его пригород, можно было подумать, что они снова полетят на военную инфраструктуру. Но все-таки через какое-то время они развернулись и зашли на Киев с запада, чтобы обойти нашу ПВО", - объяснил он в беседе с изданием.

Россияне ищут любую возможность продавить противовоздушную оборону, поэтому врага нельзя недооценивать.

"Обратите внимание, сколько нам уже обещают дополнительные батареи Patriot, но мы получили только одну от правительства Германии. Когда будут другие, неизвестно. Отсутствие достаточного количества средств ПВО в том числе создает смертельную опасность для людей, которые никакого отношения к Силам обороны не имеют. Россия их убивает", - подчеркнул он.

Александр Коваленко отмечает схожесть с атакой в начале июня, когда было использовано более 50 ракет.

"Сегодня у нас 8 июля. Скорее всего, у них периодичность массированных атак - месяц. Есть такая особенность. Затем через каждые 2-5 дней запускают гораздо меньше, на минимальном уровне. Сейчас у них такая тактика нанесения ударов", - полагает эксперт.

Периодичность в один месяц может быть связана с запасами российских ракет и темпами производства. Что касается запасов, то согласно информации разведки, по состоянию на май у противника было около 40 "Цирконов", 400 "Ониксов", 240 "Калибров", 25 ракет Х-59, не менее 150 Х-22, 80 "Кинжалов", около 300 ракет "Искандер-М" и "Искандер-К".

"Это очень много, они производят огромное количество ракет. И при условии, что в последнее время массированных атак не было, это нужно учитывать. Речь идет о сотнях, возможно, тысячах ракет, которые доступны в том числе для комбинированных ударов. Сегодня были "Кинжалы", "Искандеры", "Калибры" и Х-101 - широкий спектр, чтобы нагрузить и перегрузить нашу ПВО и гарантированно достичь террористических целей", - отметил Владислав Селезнев.

Коваленко склоняется к тому, что следующая массированная атака может случиться где-то через месяц.

"Пока же мы фиксируем, что к началу месяца оккупанты начинают массированные удары. Но в течение месяца мы будем видеть, как с периодичностью примерно в те же 2-5 дней они будут запускать меньший боекомплект на уровне 5-10, до 15 ракет разной номенклатуры", - подытожил эксперт.

При подготовке материала использовались: данные из Telegram-каналов региональных властей, сообщения Воздушных сил, бывшего спикера ВС Юрия Игната, комментарии военных экспертов Владислава Селезнева и Александра Коваленко.