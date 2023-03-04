Тактика россиян становится все более террористической из-за отсутствия успеха на фронте, - Павлюк

Россияне в войне против Украины выбирают более террористический путь из-за отсутствия каких-либо успехов военных РФ на фронте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого замминистра обороны Украины генерал-лейтенанта Александра Павлюка во время заседания Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины.
"Россияне в отчаянии из-за отсутствия успеха на фронте их тактика становится все более террористической, они обстреливают регионы, убивают гражданское население, уничтожают инфраструктуру", - сказал первый замминистра.
Он также добавил, что с возвращением украинского флага на деоккупированные территории жизни там возобновляется, и этот процесс является одним из самых сложных вызовов, которые одолевают в Украине.
"Мы боремся за людей, живших и живущих в населенных пунктах, которые противник пытался захватить. На нас лежит огромная ответственность - сделать все, чтобы восстановить там безопасные условия", - подчеркнул Павлюк.
Напомним, в Украине зарегистрировано более 170 случаев сексуального насилия со стороны военных РФ.
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