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Тактические приемы. Игнат объяснил, как враг планирует удары по Украине

Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (armyinform.com.ua)
Автор: Татьяна Степанова

В ходе сегодняшней атаки россиян по Украине ракеты меняли направление движения. Это тактика, которую российские войска используют, чтобы максимально достичь своих целей и нанести удар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире Радио Свобода.

По его словам, враг пытается делать все для того, чтобы как можно больше ракет долетело к своей цели.

"Они планируют и сейчас удары, программируя маршруты таким образом, чтобы обойти как можно эффективнее нашу противовоздушную оборону, используя слабые места, используя данные разведки, разумеется. Ну и ракеты постоянно меняют маршрут", - рассказал Игнат.

Он добавил, что ракеты очень быстро меняют курс и пока набирается сообщение, что ракеты летят в одну сторону, они уже могут изменить направление.

"Если у нас Telegram-канал... Если видно направление движения, там, на Киевскую область. Пока дежурный пишет буквально три слова сообщения: "движется в сторону Киева", ракета уже меняет направление, двигается в другую сторону. Затем снова меняет направление, и снова", - отметил спикер.

Обстрел Украины 15 августа

Этой ночью российские войска запустили по Украине 28 крылатых ракет. Силам ПВО удалось сбить 16 целей. Под удары попали Львов и Днепр, Луцк и Хмельницкий, Запорожье и Смела.

В частности, во Львове зафиксировано попадание в жилые дома и территорию детского сада.

В Луцке есть попадание по одному из промышленных предприятий, в результате чего погибли три человека.

В Днепре также есть "прилет" по промышленному предприятию, в результате чего ранения получили два человека.

Больше о ночной ракетной атаке читайте в материале РБК-Украина.

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