Тактичні підсумки – універсальні аксесуари для військових людей

Військовослужбовці користуються великою кількістю різних аксесуарів, а екіпірування у них включає чимало варіантів виробів під різні завдання. Одним із прикладів такого екіпірування є підсумки, за допомогою яких можна безпечно переносити з собою боєприпаси, продукти харчування, медикаменти, аксесуари до зброї та багато іншого.

Кріплення універсальне і воно передбачене як для кріплення на розвантажувальні жилети, так і на спеціальні розвантажувальні системи. Тому підсумки можна розміщувати як завгодно та комбінувати їх відповідно до особистих уподобань. Вони витримують великі навантаження і забезпечують швидкий доступ до вмісту навіть у екстремальних ситуаціях.

Переваги підсумків

Такий елемент спорядження має кілька особливостей та переваг:

рівномірний розподіл ваги за надмірної активності;

захист розміщених усередині предметів від вологи, води, пилу та бруду;

міцне кріплення всього, що не хочеться втратити;

простота використання.

Якщо порівнювати підсумки з повноцінними рюкзаками, то вони набагато менше вміщують речей, але до них забезпечений швидкий доступ.

Різновиди підсумків

Спочатку такі аксесуари застосовувалися виключно для транспортування та отримання швидкого доступу до боєприпасів. У майбутньому з'явилася нова класифікація залежно від того, що й за яких умов потрібно переносити. Тому сьогодні виділяють такі варіанти підсумків:

медичні (відмінне рішення для зберігання медикаментів та військових аптечок);

під боєприпаси (застосовуються для носіння гранат, додаткових чи спустошених магазинів, а також інших боєприпасів);

загальні (використовуються для особистих речей, документів, інструментів для чищення зброї та багато іншого);

сухарні (підсумки під продукти харчування).

Додатково є універсальні підсумки та спеціалізовані під карти. Їхнє комбінування дозволить правильно підготувати обладнання та аксесуари, що важливо перед початком виконання бойового завдання.

Особливості купівлі підсумків

Великий вибір пропозицій доступний на сайті Balistyka.ua, де є окрема категорія з детальними характеристиками та параметрами. Об'єм підсумків не повинен бути більше 10 літрів, а в іншому випадку виникнуть проблеми при його носінні та транспортуванні.

Міцність визначається типом тканини, що використовується при пошитті. Додатково застосовуються спеціальні способи переплетення ниток, що сприяє додатковому збільшенню зносостійкості та міцності. Для надійної фіксації використовується кріплення Molle чи інші аналоги.