Такого оружия еще нет нигде в мире. В ВСУ рассказали о "боевом крещении" модернизированной IRIS-T

Мощный немецкий ракетный комплекс IRIS-T отлично показал себя на службе в Украине. Уже в ближайшие месяцы наша страна получит дополнительные пусковые установки от Германии.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.
"То, что Украина получила и будет получать дальше, это уже новейшая модернизация, с такой модернизацией таких комплексов еще нет нигде в мире, а в Украине уже есть. Единственный минус большой, что их мало", - заявил Игнат.
Ожидается, как заметил спикер командования Воздушных сил ВСУ, что Германия все же наберет обороты в производстве IRIS-Т, чтобы Украина в будущем получила как можно больше этих комплексов.
Из-за того, что вооружение от Запада, в том числе и HIMARS, является главной целью для России, пока ВСУ не могут показать, где ракетные комплексы расположены и как они работают.
"Крайние обстрелы, которые были, IRIS-T показала себя с чрезвычайно хорошей стороны. Безусловно, эта информация боевого крещения этого комплекса, проверки его боеспособности и результативности прошла. Эта информация будет передана немецкой стороне. Мы получим в ближайшие месяцы еще несколько пусковых установок, которые несколько усилят", - добавил Игнат.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что 11 октября Германия передала Украине первую из четырех обещанных систем ПВО IRIS-T.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, ПВО уже задействована на южном направлении и хорошо себя показала.
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