Такого не было 40 лет. Самый ценный игрок НБА установил нетипичное достижение

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на StatMuse .

Центровый подтвердил высокий уровень в противостоянии с "Чикаго". "Буллз" хоть и выиграли поединок, но позволили MVP ассоциации-2023 набрать 40 очков.

Эмбиид стал первым баскетболистом своего амплуа с 1982 года, который 12 матчей подряд набирал 30 пунктов и более. За 37 минут в игре с "Чикаго" звезда "76-х" еще и добавил 14 подборов и 6 передач. В последний раз сверхвысокую результативность демонстрировал Мозес Мэлоун, сделавший "Филадельфию" чемпионом в 1983-м.

Средние цифры камерунца в нынешнем сезоне – 34.4 очка, 11.8 подборов, 6 передач и 1.1 перехват. Пока кампания 2023/24 наиболее результативна в карьере звездного центрового. "Севенти Сиксерс" занимают 3-е место в Восточной конференции НБА.

Кто такой Джоэл Эмбиид

Уроженец Яунде, на студенческом уровне выступал в составе "Канзас Джейхокс". На драфте НБА-2014 выбран "Филадельфией" под 3-м номером.

В рядах пенсильванцев проводит седьмой сезон подряд. Дважды стал самым результативным игроком регулярного чемпионата (2021/22, 2022/23). В этом году признан Самым ценным игроком ассоциации, шестикратный участник Матча всех звезд НБА.

Баскетболом начал заниматься в 15 лет, а до этого увлекался волейболом и футболом. Переехать за океан помог Люк Мба а Муте, защищавший цвета "Милуоки", "Сакраменто", "Миннесоты", "Филадельфии", "Клипперс" и "Хьюстона".