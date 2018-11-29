Що таке Ханука: 7 цікавих фактів про свято

Фото: Ханука (pixabay.com)

Єврейську Хануку називають святом вогню

Чому на Хануку запалюють свічки, коли і як відзначають, чим пригощають, а також інші цікаві факти про національне єврейське свято - в матеріалі Styler.

Дата Хануки

Хануку відзначають за єврейським місячним календарем 25 числа місяця кіслева, а в григоріанському календарі дата свята щорічно змінюється. Так, Ханука 2018 розпочнеться 2 грудня і триватиме 8 днів.

Ханука - свято вогнів і світла

У II столітті до нашої ери в історії іудейського народу відбулася знакова подія. Армія бунтівників Маккавеїв в ході битви звільнила Храмову гору від панування сирійських греків.

Після вигнання ворогів у Храмі було очищено святилище і відновлено проведення служби. На честь цієї події і виникло свято Ханука, яке перекладається як освячення, оновлення.

Фото: Символ Хануки - менора (pixabay.com)

Менора і 8 свічок

Увійшовши до Храму, євреї запалили священний світильник, але масла для підтримки вогню виявилося дуже мало. Незважаючи на це, світильник продовжував горіти цілих 8 днів, поки не вдалося поповнити запаси. З тих пір, головною традицією свята стало запалення менори (ханукії). Палаючі свічки додають у свічник кожного дня Хануки (в перший день запалюють одну свічку, у другій - дві і так далі, поки їх кількість не досягне восьми).

Дев'ятий свічник менори носить назву шамаш і використовується для підпалювання інших свічок.

Частування на Хануку

Головна особливість святкових частуваннь полягає в тому, що всі страви повинні бути приготовані з додаванням масла, в пам'ять про диво очищення Храму.

Фото: На Хануку їдять пончики (pixabay.com)

Улюбленими святковими стравами вважаються пончики в цукровій пудрі або глазурі - суфганієт, картопляні оладки - латкес.

Гра в дрейдли

На Хануку розважаються грою в дрейдли. Це маленькі дерев'яні чотиригранні вертушки з буквами. За легендою, дрейдл використовували діти для вивчення алфавіту, коли законом це було заборонено. На кожній грані іграшки зображені букви івриту נ ג ה פ, що означають фразу "тут було велике диво".

Фото: Дрейдли (pixabay.com)

Чому діти люблять Хануку

У дорослих Ханука не є офіційним вихідним. Весь період святкування євреї продовжують ходити на роботу. А ось у дітей на Хануку завжди канікули. Вони гуляють, веселяться і отримують подарунки.

Подарунки на Хануку

Окрім солодощів, традиційним подарунком на Хануку для дітей вважаються гроші, і їх вручають кожного дня. Дарують як справжні гроші, так і шоколадні монетки, загорнуті в золоту фольгу.

Фото: На Хануку дарують шоколадні монетки (pixabay.com)

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Відео: РБК-Україна