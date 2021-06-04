Що таке DivestiX Brokerage (Дайвестікс брокеридж)?

DivestiX Brokerage (Дайвестікс брокеридж) - компанія, яка надає послуги трейдингу і виведення активів на світовий фінансовий ринок.

DivestiX Brokerage (Дайвестікс брокеридж) заснована професійними трейдерами, які одночасно є засновниками DivestiX, а отже, пропонують вигідні умови і постійну підтримку для клієнтів, ґрунтуючись на власному досвіді.

Нещодавно компанія відкрила партнерський офіс з обслуговування клієнтів в Одесі за адресою.

Відтепер, жителі Одеси і області можу отримати доступ до унікальних продуктів та інструментів компанії.

Чи можна довіряти компанії?

Як і більшість нових брокерських компаній DivestiX Brokerage (Дайвестікс брокеридж) відчуває сильний тиск з боку недобросовісних конкурентів і шахраїв, які розміщують завідомо неправдиві, компрометуючі матеріали і фейковий відгуки в мережі.

Більшість негативних відгуків, які стверджують, що DivestiX Brokerage (Дайвестікс брокеридж) не виводить угоди і обманюють клієнтів, сфабриковані і ні чим не підтверджені. Немає жодного надійного джерела або посилання на фактичні докази, що підтверджують, що DivestiX Brokerage цитата: "Шахраї, кидалово, розвод, лохотрон".

В основному, мова йде про сайти-здирників і сумнівних конкурентів, які намагаються очорнити репутацію молодої компанії, що виходить на ринок.

Незважаючи на подібні маніпуляції, DivestiX Brokerage (Дайвестікс брокеридж) прекрасно зарекомендувала себе на українському ринку, про що свідчить відкриття нового партнерського представництва в Одесі за адресою.

Також, планується відкриття представництв і в інших великих містах України.

Реальні відгуки про DivestiX Brokerage (Дайвестікс брокеридж) з перевірених і достовірних джерел можна знайти в інтернеті, на офіційних ресурсах, що говорить про високий рівень довіри і професіоналізм.

DivestiX Brokerage (Дайвестікс брокеридж) - це стабільність, безпека і надійність; швидке виконання угод, своєчасне виведення коштів, велика кількість торгових інструментів, націленість на оптимальний результат і точний розрахунок.

У чому переваги компанії?

Перше, що варто відзначити це низькі спреди і комісії, друге - мінімальний поріг входу - такі Пільги на старті виділяють DivestiX Brokerage (Дайвестікс брокеридж) як організацію, чия місія полягає у встановленні довірчих і надійних клієнтських відносин, а не у стягненні великих сум.

Стати одним з щасливих клієнтів DivestiX Brokerage (Дайвестікс брокеридж) - дуже просто!

Досить перейти за посиланням і відкрити свій особистий кабінет.

DivestiX Brokerage (Дайвестікс брокеридж) має ліцензію на брокерську діяльність, яка підтверджує здійснення правомірних дій у наданні послуг.

Основна перевага DivestiX Brokerage (Дайвестікс брокеридж) - постійне зростання і розвиток діяльності: отримавши результат, компанія продовжує розширювати свою активність.

Серед перспектив: отримання ліцензії на провадження діяльності на території сусідньої Білорусі.

Що отримує клієнт?

Зручний і простий у використанні особистий кабінет: всі угоди брокера відображаються відразу!

Наявність торгових рахунків: Standard, ECN, PRO ECN, демо-рахунок.

Умови торгівлі на FOREX, метали, індекси, енергоресурси, криптовалюта, ETF, CFD на акції.

Торгові платформи: Meta trader 5, Meta trader 4.

Meta Trader 5 - це Мультиактивная платформа №1, яку трейдери та інвестори з усього світу обирають для торгівлі на Forex, CFD, біржовими інструментами і ф'ючерсами. Платформа пропонує розширені інструменти для побудови графіків і торгівлі, а також опції для автоматичної торгівлі.

MetaTrader 4 - найпопулярніша торгова платформа Forex і CFD для трейдерів будь-якого рівня підготовки по всьому світу.

Окремо клієнт отримує регламент бонусів від компанії DivestiX Brokerage (Дайвестікс брокеридж)

Чому варто вибрати саме трейдинг?

Трейдинг один з найбільш багатообіцяючих і високоприбуткових напрямів сучасного ділового світу. Саме тому, заробіток на фінансових ринках стає все більш і більш популярний з кожним днем. DivestiX Brokerage (Дайвестікс брокеридж) дає можливість приєднається до перспектив майбутнього з нуля.

Для цього ми створили спеціалізований безкоштовний двотижневий курс навчання. В результаті ви повністю опануєте азами трейдингу і навчитеся віртуозно використовувати базові інструменти аналітики. Отримані знання дозволять відчути себе впевненіше на торгах, допоможуть зрозуміти закони ринку і миттєво застосувати теорію на практиці.

DivestiX Brokerage (Дівестікс брокеридж) запрошує всіх на наші безкоштовні семінари!

Для того, щоб взяти участь в семінарі залиште заявку, заповнивши форму через особисті повідомлення на нашій офіційній сторінці Facebook