"Так случается". В ГУР прокомментировали сегодняшние взрывы в Москве

В Главном управлении разведки Минобороны Украины прокомментировали взрывы в Москве, которые прозвучали сегодня утром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки МО Украины Андрея Юсова в эфире телемарафона.

Он подчеркнул, что ГУР "традиционно не комментирует то, что происходит в Москве", но добавил, что "так бывает".

"Если российская 45-я бригада спецназа занимается диверсиями в украинском тылу, то это означает, что что-то может прилететь по Москве. Так случается", - сказал Юсов.

Взрывы в Москве

В районе поселения Марушкинского, что в Москве, утром 4 июля, раздалось несколько мощных взрывов.

Местные жители отмечали, что в районе Новой Москвы, в нескольких километрах от МКАД прозвучала серия громких взрывов. Интервал между ними составил около 5 минут. Вероятной причиной называют работу противовоздушной обороны.

Как сообщают экстренные службы России, в Новой Москве, якобы сбиты два беспилотника. Еще один в Калужской области РФ.

Также местные жители сообщали о взрывах в селе Аканьшино Московского округа. Отмечается, что это произошло примерно в 6:40 утра.

РосСМИ пишут, что один из беспилотников упал на двухэтажное хозяйственное здание в селе Кривошеино в Новой Москве и загорелся.

Кроме того, под Москвой, в городе Кубинка, дрон-камикадзе атаковал военную часть. Сообщается, что повреждено административное здание.