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Таїланд спростить правила в'їзду для туристів з 1 лютого, але не для всіх

Автор: Марія Кучерявець

У Таїланді з 1 лютого знову запускають туристичну програму Test & Go. Таким чином, повністю вакцинованим від COVID мандрівникам не потрібно проходити самоізоляцію після прибуття до країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bangkok Post.

"Реєстрація у програмі Test & Go відновиться 1 лютого 2022 року. Мандрівники зі всіх країн і територій, а не лише з 63 раніше позначених, можуть подавати заяви за цією схемою", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, з 1 лютого у повністю вакцинованих від COVID-19 вимагатимуть тест на коронавірус після прибуття в країну, а потім - через п'ять днів.

Це означатиме, що мандрівники мають забронювати готель на перший та п'ятий день перебування в країні, а також заздалегідь сплатити два ПЛР-тести.

"Це можуть бути різні готелі", - уточнюється в повідомленні.

Окрім цього, туристи також мають надати інформацію про заплановане місцезнаходження.

Нагадаємо, у рамках нової програми розвитку туризму, в Таїланді вирішили запровадити туристичний збір для мандрівників.

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Таїланд