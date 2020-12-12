Таїланд збирається спростити візовий режим для туристів

Влада Таїланду має намір повернути туристичні візи після прибуття. Уточнюється, що візи будуть доступні туристам з 56 країн.

Про це повідомляє портал Travel Daily.

Крім того, за його даними, місцева влада планує збільшити термін дії віз з 30 до 45 днів, щоб мандрівники могли пройти в країні 14-денний карантин.

На сьогодні Таїланд видає лише довгострокові візи типу TR і STV, для отримання яких потрібно дотримати низки умов - зокрема, підтвердити платоспроможність та наявність медичної страховки на суму 100 тис. доларів.

Туристам також необхідно мати ПЛР-тест на коронавірус, а після прильоту провести 14 днів на карантині в одному зі схвалених урядом готелів.

Як наголошується, міра спрямована на стимулювання економіки коштом подвоєння кількості іноземних мандрівників. У міністерстві охорони здоров'я Таїланду впевнені, що зможуть стримати поширення COVID-19.

Нагадаємо, раніше в Таїланді продовжили режим надзвичайного стану до середини січня 2021 року.

Крім того, раніше Таїланд дозволив в'їзд в країну туристам, у яких на банківському рахунку знаходиться 16,4 тисячі доларів.

Додамо, що влада Таїланду застосувала одне із найсуворіших обмежень під час пандемії.