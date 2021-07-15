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Таїланд відкрив три острови для COVID-вакцинованих туристів, але є обмеження

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Банкок, Четвер 15 липня 2021 15:50
Таїланд відкрив три острови для COVID-вакцинованих туристів, але є обмеження Фото: вакциновані туристи можуть відвідати три острови в Таїланді (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Влада Таїланду відкрила острови Самуї, Пханган і Тау в Сіамській затоці для відвідування туристами, вакцинованих від коронавірусу. Однак для відпочивальників введені ряд обмежень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету The Bangkok Post.

Згідно з пропонованими вимогам для перебування на курортах острова Самуї, туристи не повинні переїжджати з нього протягом семи днів, а перші три дні вони повинні провести в готелі. На четвертий день відпочивальники зможуть поїхати на Пханган або Тау. Крім того, їм доведеться складати тест на COVID-19.

Покинути межі трьох островів туристи зможуть після перебування на них не менше 14 днів.

Нагадаємо, з 1 липня влада Таїланду відкрили курортний Пхукет для туристів, які пройшли вакцинацію від COVID.

Відзначимо, в Таїланді посилили карантин у ряді провінцій через поширення коронавірусу. МЗС України дало рекомендації українець.

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Вакцина туризм таиланд Коронавірус
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