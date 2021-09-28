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Таїланд охопили масштабні повені, є перші жертви

Автор: Марія Кучерявець

У тридцяти провінціях Таїланду почалися сильні повені через сезонні мусонні дощі. Внаслідок негоди загинули шестеро людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bangkok Post.

За інформацією ЗМІ, загалом від повеней постраждали не менше 58 тисяч 977 сімей. Також повідомляється про двох зниклих безвісти.

"В результаті шторму загинули шестеро людей - п'ять в Лопбурі і один в Пхетчабун. Дві людини пропали безвісти, по одній в кожній з двох провінцій", - йдеться в повідомленні.

Місцева влада зазначає, що 12 провінцій уздовж річки Чао Прайя, включаючи Бангкок і стару столицю Аюттхая, повинні бути готові до нової повені, оскільки рівень води в греблі Чао Прайя збільшиться на 30 сантиметрів до 1 метра (1-3 фути) протягом наступних декількох днів.

Варто зазначити, що у Таїланді через тропічний клімат, сезон мусонних дощів настає з липня по жовтень та часто призводить до повеней і збитків в мільйони доларів.

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ГідрометцентрТаїланд