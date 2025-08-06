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Тайный визит: партизаны провели разведку нефтебазы "Югторсан" в Севастополе

Среда 06 августа 2025 09:36
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Тайный визит: партизаны провели разведку нефтебазы "Югторсан" в Севастополе Фото: Агенты "АТЕШ" провели разведку нефтебазы "Югторсан" в Севастополе (t.me/atesh_ua)
Автор: Владислава Ткаченко

Движение сопротивления "АТЕШ" заявило о проведении разведки на одном из ключевых объектов топливной инфраструктуры Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение "АТЕШ".

По сообщению агентов, речь идет о нефтеналивном предприятии "Югторсан", расположенном на мысе Манганари в районе Казачьей бухты.

По данным участников движения, терминал находится вблизи дислокации 810-й отдельной бригады морской пехоты РФ, а также других подразделений, которые обеспечивают его охрану.

Объект выполняет функции главной нефтебазы Черноморского флота - здесь хранятся различные виды топлива, мазут и нефть, а также работают специализированные службы перевозки и логистики.

Фото: Агенты "АТЕШ" провели разведку нефтебазы "Югторсан" в Севастополе (t.me/atesh_ua)

В движении напомнили, что ранее нефтебаза уже становилась целью ударов, в результате чего произошло масштабное возгорание, которое длилось более суток.

Несмотря на это, терминал продолжает функционировать в обычном режиме.

Собранную информацию, в частности координаты, технические детали и данные о средствах охраны, участники "АТЕШ" передали Силам обороны Украины для дальнейшего планирования операций.

Напомним, ранее в "АТЕШ" сообщили, что десантники бросают позиции во временно оккупированных районах Запорожской области.

Также движение сообщило, что российские солдаты передают ВСУ информацию о дислокации техники и штабов армии РФ.

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