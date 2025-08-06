Тайный визит: партизаны провели разведку нефтебазы "Югторсан" в Севастополе
Движение сопротивления "АТЕШ" заявило о проведении разведки на одном из ключевых объектов топливной инфраструктуры Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение "АТЕШ".
По сообщению агентов, речь идет о нефтеналивном предприятии "Югторсан", расположенном на мысе Манганари в районе Казачьей бухты.
По данным участников движения, терминал находится вблизи дислокации 810-й отдельной бригады морской пехоты РФ, а также других подразделений, которые обеспечивают его охрану.
Объект выполняет функции главной нефтебазы Черноморского флота - здесь хранятся различные виды топлива, мазут и нефть, а также работают специализированные службы перевозки и логистики.
В движении напомнили, что ранее нефтебаза уже становилась целью ударов, в результате чего произошло масштабное возгорание, которое длилось более суток.
Несмотря на это, терминал продолжает функционировать в обычном режиме.
Собранную информацию, в частности координаты, технические детали и данные о средствах охраны, участники "АТЕШ" передали Силам обороны Украины для дальнейшего планирования операций.
Напомним, ранее в "АТЕШ" сообщили, что десантники бросают позиции во временно оккупированных районах Запорожской области.
Также движение сообщило, что российские солдаты передают ВСУ информацию о дислокации техники и штабов армии РФ.