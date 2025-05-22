Тайные миссии ГУР против России: эксклюзивное интервью с героем "Философом"

Идя на встречу с героем этого интервью, мы понятия не имели, как его зовут, как он выглядит и где состоится наш разговор. В силу специфики своей работы и должности в ГУР офицер с позывным "Философ" предпочитает публично не "светить" свое лицо – наш собеседник координирует работу подразделений активных действий ГУР МО Украины.

"Философ" начал свою службу в ГУР в легендарном 10-м отдельном отряде специального назначения, которым тогда руководил Герой Украины Максим Шаповал. В составе этого подразделения он участвовал в боевых действиях на Востоке Украины в период АТО/ООС, оборонял Донецкий аэропорт, получил орден "За мужество" и досрочно звание майора. Затем он отправился в международные миссии в Афганистан и Африку, после чего на некоторое время вернулся к гражданской жизни.

"Когда начальником ГУР МО стал Кирилл Буданов, он сначала пригласил меня тренировать отдельные группы. Они потом стали основой "Шаманбата", – рассказывает Философ. Именно "Шаманбат" стал первым из подразделений, которые теперь называют "подразделения активных действий".

В начале полномасштабного вторжения россиян наш собеседник вместе с "Шаманбатом" участвовал в боях на Киевщине. Он одним из первых прибыл в Гостомельский аэропорт, координировал оборону и дальнейшее освобождение Ирпеня, Мощуна и Гостомеля. За это получил орден "Богдана Хмельницкого" и звание Героя Украины. Далее были бои в Северодонецке и Бахмуте, а затем – новая должность и обязанности.

Это едва ли не первое его большое интервью, в котором он делится ранее неизвестными деталями операций Украины во время большой войны и приоткрывает тайны работы спецподразделений военной разведки – подразделений активных действий, которые работают по врагу как на территории Украины, так и за ее пределами.

Подразделения активных действий ГУР МО: что это и как они работают

Сейчас в структуре Главного управления разведки можно выделить пять самых известных, "классических" подразделений активных действий, объясняет "Философ". Это Международный легион, "Кракен", "Артан", "Шаманбат" и "Тимур". ГУР начало создавать эти подразделения в те дни, когда стало понятно, что война неизбежна, а Вооруженным Силам в одиночку будет сложно отвечать новым вызовам. Основой нынешних подразделений активных действий стал 10-й отдельный отряд спецназначения имени генерала-майора Максима Шаповала.

"Философ" вместе с другими военными (фото, предоставленное собеседником)

"Офицеры из этого подразделения в дальнейшем стали командирами ныне действующих групп и подразделений активных действий. Инициативных людей, которые хотели противостоять агрессии, было очень много. В Киев съезжались со всей Украины казаки и им надо было становиться под чьи-то знамена. Когда они нас встречали на разных участках фронта – Гостомель, Буча, Ирпень, Мощун – они решали присоединиться к нашей группе. Это были и "айдаровцы", из "Азова", полицейские, бывшие военные, обычные гражданские – они быстро учились и тоже становились и офицерами, и командирами", – объясняет "Философ".

Вместе с "Шаманбатом" в защите Киевщины участвовали и граждане других государств. Этот "новый проект ГУР МО" (который теперь мы знаем как Международный легион), как и "Шаманбат", сыграл большую роль в освобождении столичного региона. Сегодня военные Легиона продолжают выполнять специальные задачи на разных участках фронта.

Если "Шаманбат" был создан во время битвы за Киев, то в Харькове в координации с ГУР было создано другое – не менее известное сегодня – подразделение "Кракен". Бывшие футбольные "ультрас", ветераны "Азова", вчерашние гражданские вместе с офицерами внесли огромный вклад не только в оборону города, но и в дальнейшие операции по деоккупации области, которые известны теперь как Харьковское контрнаступление.

Примерно в то же время – в начале российского вторжения – было создано подразделение "Тимур". Несколько позже – в июне 2022 года – был сформирован "Артан".

Специфика работы подразделений активных действий достаточно широкая, объясняет "Философ". Это и операции по обороне, и наступательные операции, и возвращение контроля над отдельными объектами, диверсионные действия (то есть уничтожение объектов противника), операции в глубоком тылу. Если сравнивать с другими похожими формированиями в составе разведывательных органов других стран, украинская практика во многом является уникальной, уточняет собеседник.

"У них такие подразделения существуют давно. Но они стараются свой функционал держать в более узком диапазоне, то есть они выполняют отдельные задачи, диверсионную работу и т.д., – объясняет "Философ". – К примеру российское ГУ ГШ ВС РФ (бывшее ГРУ) – это серьезная организация, которая действительно влияет на ситуацию не только в Украине, но и на других направлениях, где действует РФ. Но на поле боя они не спешат. А тогда, когда они выходили на передовую – были нормальные линейные бои, им нормально насыпали и они оттуда бегом исчезали".

Если говорить о силах специальных операций США и Великобритании, то по своему функционалу они гораздо ближе к подразделениям активных действий Главного управления разведки МОУ, чем к украинским ССО, говорит "Философ":

"Группы наших Сил специальных операций сегодня присоединяются в районе выполнения тех или иных задач к бригадам Вооруженных сил. И нередко, когда они приезжают в район выполнения задач, комбриг их отправляет вернуть утраченную позицию или "штурмануть" посадку. То есть группы людей, которых долго готовили, которые имеют другой функционал, имеют навыки другого уровня, просто "стирали" в той посадке – это достаточно неэффективное применение такого рода подразделений".

По словам "Философа", подразделения активных действий ГУР, в отличие от ССО, более независимы в возможностях планирования операций и применения. Именно в этом и заключалась логика создания таких подразделений в разведывательном ведомстве – обладая информацией, иметь возможность спланировать и реализовать операцию:

"ГУР – это же, по сути, информационный хаб для всех Сил Обороны. Когда ты владеешь всей информацией по противнику, ты можешь планировать отдельные мероприятия, которые могут повлиять на ситуацию на фронте. Но спланировать – это одно. А иметь возможность реализовать это все – совсем другая история. Собственно, так появилась идея, что нам нужны инструменты для реализации планов – ими и стали подразделения активных действий".

Этот подход сохраняется в ГУР и до сих пор. Кроме того, когда "Философ" стал координатором деятельности подразделений активных действий, он решил существенно расширить уровень автономности некоторых из них, в частности, "Артана", "Кракена" и "Шаманбата".

"Мы непосредственно планируем все наши операции, создаем годовые планы, делаем аналитику текущей ситуации на поле боя и осуществляем прогноз будущей ситуации. И исходя из этого определяем, на каких направлениях наши подразделения необходимо использовать и какие задачи там надо выполнить", – отмечает собеседник.

Достижения и влияние

Вопрос РБК-Украина об оценке топ-3 операций подразделений ГУР несколько замедляет оживленный темп нашего разговора. Сначала, задумавшись, "Философ" говорит, что гордится всеми операциями, которые проводили подразделения активных действий. Однако на просьбу все же выделить те, которые имели самое большое влияние на ход войны, он называет четыре. Первая из них – это битва за Киев.

"Битва за Киев важна тем, что если бы мы потеряли столицу, то на этом бы и закончилась вся наша оборона и война. Я лично считаю, что Главное управление разведки осуществило неоценимый вклад в оборону Киевщины".

Вторая операция – это Харьковское контрнаступление, которое не менее важно, причем не только в военном, но и в идеологическом измерении.

"Все же помнят историю национально-освободительной борьбы начала ХХ века. О том, как большевики образовали в Харькове марионеточное правительство, которое якобы говорило от имени простых людей и все такое. Думаю, если бы россиянам удалось захватить Харьков – они бы провернули то же самое снова. Поэтому критически важно было не потерять этот город. И ГУР МО (в частности, подразделение "Кракен") приложило максимум усилий, чтобы город устоял", – рассказывает собеседник.

Третья – деоккупация Змеиного. По мнению "Философа", далеко не все поняли значение освобождения этого небольшого острова и его влияние на войну.

"Если посмотреть на карту, можно увидеть, что тогда линия российского контроля в Черном море тянулась вдоль всего побережья Украины, вплоть до Румынии. Вся акватория была для нас закрыта. Но когда Змеиный украинский, то где та красная линия? Правильно – она сдвинулась к Крыму. Сегодняшние торговые пути, зерновой коридор – это все заработало только потому, что Змеиный сегодня возвращен Украине. Это стратегический уровень задач, выполненный подразделениями активных действий", – объясняет разведчик.

Военные одного из подразделений активных действий во время тренировки (фото: GettyImages)

Отдельно он вспоминает еще одну операцию, о которой была очень ограниченная информация в публичной плоскости – операция в Энергодаре в 2022 году. В рассказе "Философа" она занимает отдельное место – как по своей сути, так и по ее стратегическим последствиям.

По сути – поскольку для подразделений активных действий это была первая операция на воде ("marine operation" по классификации американцев). По стратегическому значению – потому что благодаря действиям ГУР, разведчикам удалось оттянуть на себя вражескую группировку численностью в около 10 тысяч личного состава.

"И это, в свою очередь, позволило осенью 2022 года провести серьезные наступательные операции и освободить большую площадь наших территорий, в частности на Херсонщине. Мы в то время растянули фронт для россиян и им экстренно пришлось перебрасывать туда больше войск, которые были абсолютно несопоставимы с тем количеством наших людей, которые были задействованы в этой операции. Это разница в десятки раз", – вспоминает "Философ".

О войне, изменениях и угрозах

С 2022 года российская армия существенно изменились, продолжает "Философ". "Мы все эволюционируем. И украинская армия очень эволюционировала, и российская, к сожалению, тоже", – констатирует собеседник. Речь идет и о приобретении новых технологий и новых тактик.

Он объясняет: в 2022 году россияне были уверены, что никто не будет в Украине сопротивляться, поэтому их действия были целенаправленными и глубокими – то есть не было сплошного фронта. Противник не до конца осознавал, что придется серьезно воевать, поэтому нес огромные потери.

"В конце концов, оккупанты были вынуждены отойти от Киева. Затем они находились физически на большой площади территорий, но еще не имели ни логистики, ни фактического контроля. Они посыпались вокруг Харькова. Затем Украина дожала их в районе Херсона. Когда уничтожили Антоновский мост, противник был отрезан от левого берега. И у них началась паника. Когда они не смогли осуществлять нормальную логистику, они потеряли контроль, инициативу и уверенность и отошли", – добавляет "Философ".

Далее их тактика изменилась. Россияне начали физически уничтожать города, например Бахмут, плотным артиллерийским огнем и применять "мясные" штурмы – тогда эту тактику массово применял "Вагнер". Это было в том числе связано с дефицитом техники у россиян – она интенсивно уничтожалась украинскими дронами.

"Сегодня, когда заходит вражеский десант, то они воюют по классике: они заезжают на технике, разгружаются, занимают ключевые позиции, потом приходит еще десант и они занимают следующие позиции. В это время эти колонны постоянно палятся. Но части удается проскочить, они достигают критической массы, выбивают и отодвигают нас", – рассказывает собеседник.

Видео с официального Youtube-канала Департамента активных действий ГУР МО

В то же время в оккупационной армии есть много подразделений, которые сегодня воюют малыми группами. Поскольку с техникой у них есть ощутимые проблемы, то кто-то из них едет на штурмы на квадроциклах, кто-то – пешком через лес. И так они пытаются каждый день продавливаться вперед, говорит "Философ" и, немного задумавшись, добавляет:.

"Тактика у них не меняется. У них есть человеческий ресурс и они его используют, главное – достижение цели: "положим тысячу солдат за тысячу метров". Мы убьем тысячу солдат за тысячу метров. Но кто-то же доползет и займет ту позицию. Это две тактики россиян на сегодня – с привлечением и без привлечения техники. Однако российская армия, кто бы там что ни говорил, достаточно профессиональная".

И к сожалению, эта угроза под боком в виде России никуда не денется. Поэтому, говорит "Философ", несмотря на то, что украинская армия в последние годы тоже значительно усилилась, ее развитие нужно будет продолжать и после завершения войны.

"В нашей стране есть специфическое отношение к Вооруженным Силам и к силовому блоку в целом. Пришла война – и все вспомнили, что такое Вооруженные Cилы. Когда война закончится, у нас снова будет полно других проблем, а Россия же никуда не денется. Если война закончится, то мы должны эту идею сохранить", – акцентирует собеседник.

Он привел пример финнов, которые в последний раз воевали с Россией еще в 1939 году. Однако они по сей день имеют обустроенные бункеры, у них построена оборона и тренируются резервы. "Философ" видит риск в том, что после войны украинская повестка может скатиться к внутренним проблемам, забыв о реальной угрозе рядом:

"Нам нужно будет дальше развивать свою армию. У нас появилась национальная идентичность и ее надо сохранить: украиноязычные, русскоязычные, еще на каких-то языках говорим – но мы все украинцы. Подразделения активных действий, которые созданы в ГУР, специфические. Задачи, которые они выполняют, не сильно присущи ГУР, но эти подразделения есть. И их надо выстроить, систематизировать и они никогда больше не дадут России или кому-то другому напасть на нашу страну и что-то захватить. Кто будет лучшими миротворцами для нас? Наши же Силы обороны".