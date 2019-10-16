У Таджикистані хочуть провести найбільшу в історії країни амністію

Фото: парламент Таджикістану (jtv tj)

Всього планується амністувати понад 20 тис. людей

Влада Таджикістану запропонувала на розгляд нижньої палати парламенту проєкт закону "Про амністію". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Як повідомляється, всього планується амністувати понад 20 тис. підозрюваних, обвинувачених, підсудних та засуджених.

Очікується, що під амністію потраплять передусім ті, хто вперше скоїв нетяжкі злочини або злочини через необережність. Серед тих, кого пропонується амністувати, також є жінки, які відсиділи за тяжкі злочини понад 12 років і деякі категорії літніх чоловіків (віком понад 70 років).

За роки незалежності в Таджикистані було оголошено 15 амністій. У 2016 році в країні були амністовані понад 12 тис. людей.

Нагадаємо, 24 вересня президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов помилував 868 в'язнів перед Днем незалежності країни. Зазначаэться, що такий указ видається декілька разів на рік.

Крім того, президент Грузії Саломе Зурабішвілі у середу, 18 вересня, оголосила мораторій на помилування. Однак вона не уточнила, як саме буде проходити процедура помилування.