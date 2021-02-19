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Таблиця коефіцієнтів УЄФА. Україна все ще відстає від Шотландії

Автор: Ігор Литвиненко

УЄФА оновила таблицю коефіцієнтів після чергового туру єврокубків. Україна, як і раніше, залишається на 12-му місці, проте відставання від Шотландії вдалося трохи скоротити.

Про це свідчить таблиця коефіцієнтів УЄФА.

За підсумками вчорашніх зустрічей у Лізі Європи "Шахтар" приніс Україні два очки, обігравши "Маккабі". А ось "Динамо" втримати перемогу не вдалося в матчі з "Брюгге" - нічия дає плюс один бал. У підсумку, після конвертації, Україна отримала 0,6 бала у скарбничку таблиці коефіцієнтів. Тепер сума балів становить 32,3.

Це дозволило скоротити на 0,1 бала відстань від Шотландії, яка йде 11-й і має в активі 32,625 бала. Зазначимо, що все ще представляє Шотландію в єврокубках єдиний клуб "Рейнджерс", який вчора на 90-й хвилині зумів обіграти "Антверпен" - 4:3. Адже ще за 10 хвилин до кінця і зовсім програвав. До того ж ця перемога була здобута на виїзді, що дає хороші шанси шотландцям на вихід в наступний раунд Ліги Європи, а так і додатковий бал в скарбничку.

Нижче 12-го місця Україна вже не опуститься, через те, що найближчий конкурент Туреччина вже завершила свої виступи у єврокубках.

Проте Україні необхідно спробувати зайняти 11-е місце, бо це дає високі шанси на отримання прямої путівки в груповий раунд Ліги чемпіонів для переможця українського чемпіонату.

Лідером же таблиці коефіцієнтів УЄФА залишається Іспанія, причому всі сім клубів країни, які починали участь в єврокубках, продовжують боротися за трофеї.

Нагадаємо, вчора у Києві відбувся перший матч 1/16 фіналу ЛЄ між "Динамо" і "Брюгге". Після забитого в середині другого тайму голи кияни не змогли втримати перемогу - 1:1.

Також РБК-Україна писало, що "Шахтар" впевнено переграв у плей-офф ЛЄ на виїзді ізраїльський "Маккабі" - 2:0.

Детальніше про всі результати перших матчів 1/16 фіналу ЛЄ, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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