Табачники підтримали закон про оподаткування сигарет і нагадали про IQOS і Glo

Асоціація "Виробники тютюнових виробів" підтримала закон №1049, яким вносяться зміни в чинне законодавство в частині оподаткування тютюнових виробів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Апостроф".

Наголошується, що закон обмежує ціни, за якими виробники можуть реалізовувати тютюнову продукцію оптовим компаніям і за якими оптовики повинні продавати її роздрібним продавцям - 80% і 87% від встановленої максимальної роздрібної ціни відповідно. Порушення цих обмежень карається штрафами: до 200 тис. грн або 100% вартості проданої продукції.

Мета закону - захистити економічну конкуренцію і створити єдині правила гри для національних і міжнародних компаній. Тому зміни стосуються всіх виробників і торговців тютюном, а також всіх тютюнових виробів, включаючи новомодні IQOS, Glo та інші пристроями так званої технології електричного нагріву тютюну, зазначають табачники.

На думку членів Асоціації, закон зірвав заплановану монополізації українського ринку міжнародними тютюновими корпораціями - Philip Morris Ukraine, British American Tobacco Ukraine, Japan Tobacco Int Ukraine, Imperial Tobacco Ukraine і їх єдиним дистриб'ютором "Тедіс Україна". Асоціація ставить під сумнів поширені ними тези про те, що новий закон нібито сприятиме збільшенню нелегального ринку та контрабанди сигарет, адже ціна тютюнових виробів при цьому не зміниться.

Асоціація закликає народних депутатів підтримати законопроект №1210-1, яким буде врегульовано оподаткування електронних сигарет, зокрема IQOS і Glo, адже сьогодні розмір акцизного податку з однієї пачки так званих стіків для IQOS в 5 разів менший за акциз з однієї пачки традиційних сигарет з фільтром при їх однаковій кількості (20 шт.) і практично однакової середньої роздрібної вартості - близько 40 грн за пачку. Тому Україна щорічно недоотримує більше 1 млрд грн надходжень від акцизного податку.

Крім того, на думку табачників, це стимулює імпорт і скорочує робочі місця, адже "стіки" для електронних сигарет в Україні не виробляються.

Як повідомляє "Апостроф" з посиланням на Глобальне опитування дорослих про вживання тютюну (проведено КМІС за підтримки Міністерства охорони здоров'я на базі Національної академії медичних наук України), вже 7% курців в Україні використовують для куріння новомодні гаджети.

В Асоціації сподіваються, що остаточна редакція закону буде відповідати Рамковій конвенції ВООЗ по боротьбі проти тютюну з охорони здоров'я людини, особливо молоді, яка є основним споживачем новомодних гаджетів для куріння.

Отже, на думку табачників, Україна повинна виконати взяті на себе зобов'язання і ввести жорсткі обмеження для електронних сигарет, як це зробили, наприклад, США: електронні сигарети там не визнані безпечними, таким чином пачки містять попередження про шкоду для здоров'я, їх реклама заборонена, реалізація неповнолітнім неможлива.