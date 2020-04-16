Т.в.о. голови ДФС підозрюють у порушені закону про люстрацію та конфлікті інтересів

Фото: Сергій Солодченко (wikipedia.org)

За президенства Януковича Солодченко був начальником слідчого управління фінансових розслідувань Міністерства доходів та зборів в Луганській області

Нинішній тимчасово виконуючий обов’язки голови Державної фіскальної служби (ДФС) Сергій Солодченко може й досі вважатися люстрованим, оскільки у відкритому доступі немає даних про результат розгляну касаційної скарги щодо дії на нього закону України "Про очищення влади". Про це йдеться в публікації РБК-Україна "На шляху ліквідації: цим займається ДФС та хто нею керує".

"Згідно з рішенням Київського апеляційного адміністративного суду від 12 жовтня 2016 року на Солодченка розповсюджується дія закону України "Про очищення влади", тобто люстрація. Втім, Солодченко подав касаційну скаргу на це рішення. Згідно з даними Реєстру судових рішень, доступних в інформаційно-аналітичній системі YouControl, касаційна скарга була передана Вищим адміністративним судом України до Верховного суду 12 січня 2018 року. Тобто майже через півтора року після ухвалення рішення Київського апеляційного адміністративного суду про його люстрацію", - йдеться в публікації.

Втім, як зазначається в публікації, у відкритих джерелах відсутня інформація про результат розгляду цієї касаційної скарги, а як наслідок Державну фіскальну службу тимчасово може очолювати особа, право якої на зайняття цієї посади не є до кінця підтвердженим.

Нагадаємо, за президенства Януковича Солодченко був начальником слідчого управління фінансових розслідувань Міністерства доходів та зборів в Луганській області та начальником слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Міністерства доходів та зборів України.

На той час начальником Солодченка був Юрій Атаманюк, якого власник заводу ювелірних виробів ТОВ "ЮВК-АГАТ", діаманти якого фігурували в справі так званих "діамантових прокурорів", назвав головним ініціатором тиску та обшуків на його ювелірних підприємствах.

Згідно з офіційною біографією, після звільнення з посади першого заступника начальника Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України в жовтні 2014 року, Солодченко до серпня 2016 року займався приватною адвокатською діяльністю.

Після поновлення на посаді в ДФС, Солодченко став одним з ініціаторів відкриття кримінальної справи проти "Центру протидії корупції" за нібито "незаконне відмивання коштів" в червні 2017 року. Пізніше апеляційний суд міста Києва постановив визнати ці факти недостовірними.

У 2015 році видання "Наші гроші" виявило значні статки, які належать Солодченку, та заявило про їхнє сумнівне походження. Журналісти стверджують, що Солодченко отримав земельну ділянку площею 0,16 га, а також приватний будинок у 386 метрів квадратних в с. Петропавлівська Борщагівка у передмісті Києва, напередодні призначення до Києва. З загальної суми прибутків в 1,7 млн гривень - майже 1,5 млн припало на "дарунки, призи та виграші".

Окрім того, Солодченка звинувачують в конфлікті інтересів через призначення начальником Головного слідчого управління ДФС України Беспалова Максима Олександровича, про що свідчать дані їх декларацій.