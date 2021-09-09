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Сюмар: жоден великий телеканал не показав розслідування про "вагнергейт"

Автор: Наталія Гурковська

Жоден великий телеканал в Україні не показав розслідування CNN про "вагнергейт". Партія "Європейська солідарність" вважає, що це наслідок цензури в країні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву нардепа від "Європейської солідарності" Вікторії Сюмар.

"Якщо ми рухаємося в Європу, то давайте не вбивати тут парламентаризм... Коли ми хочемо, щоб всі мовчали, коли ми так боїмося критики, коли ми так хочемо теплої ванни, ми себе знову таки лише обнуляємо - і як парламент, і як держава", - наголосила народний депутат.

За її словами, не можна так боятися критики, не можна, щоб з трибуни Ради не можна було говорити.

"Вам дуже хочеться, щоб вся країна замовчала. Ви вчора зробили все можливе, аби жоден телеканал не написав про розслідування CNN про "вагнерівців". Жоден великий телеканал. Це називається, хлопці і дівчата, цензура", - зауважила представниця "Європейської Солідарності".

Як повідомлялось, нардеп "ЄС" Ірина Геращенко заявляла, що резонансний матеріал CNN, в якому підтверджується інформація про зрив операції "вагнерівців", підтвердив ту інформацію, яку вже рік вимагає розслідувати "Європейська Солідарність".

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