Син убитого Євгена Щербаня просить не спекулювати пам'яттю про батька

Фото: Руслан Шербань (з відкритих джерел)

Руслан Щербань, син убитого в листопаді 1996 року Євгена Щербаня - стурбований можливими спекуляціями навколо пам'яті про батька, через анонсований українськими ЗМІ проект.

Про це йдеться у відкритому листі Руслана Щербаня, оприлюдненому у виданні "Гордон".

"Кілька днів тому я, як і багато українців (але, напевно, з набагато більшим подивом), подивився трейлер вашого фільму "Спадкоємець" - про життя і смерть мого батька Євгена Щербаня. Вірніше, про "домисли" про життя і смерті найближчої мені людини, викладених моїм братом. Головним і єдиним "джерелом" у вашому фільмі, який ви, з незрозумілих мені причин, називаєте "розслідуванням", - пише Руслан Щербань у своєму зверненні.

Побоювання у сина Щербаня викликає те, що фільм заснований виключно на розповіді його брата, який зіткнувся з проблемами залежності та тепер можливо таким чином намагається поліпшити своє матеріальне становище.

"В якості фактів у своєму фільмі ви збираєтеся представити слова людини, яка після смерті нашого батька була на моєму утриманні, і в той момент, коли він цього утримання позбувся, став "торгувати" сімейним архівом, придумуючи історію, щоб продати "пам'ять про батька" подорожче", - додає він.

Син вбитого Щербаня допускає, що журналістів могли ввести в оману і прийняти домисли людини, що страждає від залежності, за неспростовні факти.

"Закликаю не шукати сенсацій там, де їх немає. Не видавати "домисли" залежної і слабкої людини за факти. Не спекулювати на нашій трагедії", - підсумував Руслан Щербань.

Нагадаємо, Євген Щербань - донецький бізнесмен і народний депутат України 2-го скликання. 3 листопада 1996 року він був убитий в Донецькому аеропорту. Замовників вбивства слідство досі не встановило.