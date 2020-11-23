Сын убитого Евгения Щербаня просит не спекулировать памятью об отце

Фото: Руслан Шербань (из открытых источников)

Руслан Щербань - сын убитого в ноябре 1996 года Евгения Щербаня – обеспокоен возможными спекуляциями вокруг памяти об отце, из-за анонсированного украинскими СМИ проекта.

Об этом говорится в открытом письме Руслана Щербаня, обнародованном в издании "Гордон".

"Несколько дней назад я, как и многие украинцы (но, наверное, с гораздо большим удивлением), посмотрел трейлер вашего фильма "Наследник" - о жизни и смерти моего отца Евгения Щербаня. Вернее, о "домыслах" о жизни и смерти самого близкого мне человека, изложенных моим братом. Главным и единственным "источником" в вашем фильме, который вы, по непонятным мне причинам, называете "расследованием", - пишет Руслан Щербань в своём обращении.

Опасения у сына Щербаня вызывает то, что фильм основан исключительно на рассказе его брата, который столкнулся с проблемами зависимости и теперь возможно таким образом пытается улучшить свое материальное положение.

"В качестве фактов в своем фильме вы собираетесь представить слова человека, который после смерти нашего отца был на моем содержании, и в тот момент, когда этого содержания лишился, стал "торговать" семейным архивом, придумывая историю, чтобы продать "память об отце" подороже", - добавляет он.

Сын убитого Щербаня допускает, что журналистов могли ввести в заблуждение и принять домыслы страдающего от зависимости человека за неопровержимые факты.

"Призываю не искать сенсаций там, где их нет. Не выдавать "домыслы" зависимого и слабого человека за факты. Не спекулировать на нашей трагедии", - подытожил Руслан Щербань.

Напомним, Евгений Щербань - донецкий бизнесмен и народный депутат Украины 2-го созыва. 3 ноября 1996 года он был убит в Донецком аэропорту. Заказчиков убийства следствие до сих пор не установило.