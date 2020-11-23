ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Сын убитого Евгения Щербаня просит не спекулировать памятью об отце

Киев, Понедельник 23 ноября 2020 15:42
Сын убитого Евгения Щербаня просит не спекулировать памятью об отце
Фото: Руслан Шербань (из открытых источников)
Автор: РБК-Украина

Руслан Щербань - сын убитого в ноябре 1996 года Евгения Щербаня – обеспокоен возможными спекуляциями вокруг памяти об отце, из-за анонсированного украинскими СМИ проекта.

Об этом говорится в открытом письме Руслана Щербаня, обнародованном в издании "Гордон".

"Несколько дней назад я, как и многие украинцы (но, наверное, с гораздо большим удивлением), посмотрел трейлер вашего фильма "Наследник" - о жизни и смерти моего отца Евгения Щербаня. Вернее, о "домыслах" о жизни и смерти самого близкого мне человека, изложенных моим братом. Главным и единственным "источником" в вашем фильме, который вы, по непонятным мне причинам, называете "расследованием", - пишет Руслан Щербань в своём обращении.

Опасения у сына Щербаня вызывает то, что фильм основан исключительно на рассказе его брата, который столкнулся с проблемами зависимости и теперь возможно таким образом пытается улучшить свое материальное положение.

"В качестве фактов в своем фильме вы собираетесь представить слова человека, который после смерти нашего отца был на моем содержании, и в тот момент, когда этого содержания лишился, стал "торговать" семейным архивом, придумывая историю, чтобы продать "память об отце" подороже", - добавляет он.

Сын убитого Щербаня допускает, что журналистов могли ввести в заблуждение и принять домыслы страдающего от зависимости человека за неопровержимые факты.

"Призываю не искать сенсаций там, где их нет. Не выдавать "домыслы" зависимого и слабого человека за факты. Не спекулировать на нашей трагедии", - подытожил Руслан Щербань.

Напомним, Евгений Щербань - донецкий бизнесмен и народный депутат Украины 2-го созыва. 3 ноября 1996 года он был убит в Донецком аэропорту. Заказчиков убийства следствие до сих пор не установило.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика расследование

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь