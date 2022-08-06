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Син і дочка в Україні. Ідентифіковано командира військ РФ в Енергодарі

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Енергодар, Субота 06 серпня 2022 20:40
Син і дочка в Україні. Ідентифіковано командира військ РФ в Енергодарі Фото: окупантами в Енергодарі командує уродженець Дніпропетровської області (en gov ua)
Автор: Ілона Свиридова

Російськими військами в окупованому Енергодарі командує уродженець Дніпропетровської області Вадим Клименко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram спікера Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука.

За його словами, російськими підрозділами в місті командує полковник Клименко, 1970 року народження, уродженець селища Просяна (Дніпропетровська область).

"У 1999 році він відзначився на війні в Чечні як вбивця мирного населення. Має звання "герой Росії". Полкан, пакет партизани тобі вже приготували", - зазначив Братчук.

Він також зазначив, що колишня дружина, син і дочка Клименка досі живуть в Україні.

Син і дочка в Україні. Ідентифіковано командира військ РФ в Енергодарі

Фото: російський полковник Вадим Клименко (t.me/Bratchuk_Sergey)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська в Енергодарі обстрілюють Запорізьку АЕС, яка знаходиться в цьому ж місті.

Сьогодні в МАГАТЕ висловили стурбованість з цього приводу.

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