Син і дочка в Україні. Ідентифіковано командира військ РФ в Енергодарі
Російськими військами в окупованому Енергодарі командує уродженець Дніпропетровської області Вадим Клименко.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram спікера Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука.
За його словами, російськими підрозділами в місті командує полковник Клименко, 1970 року народження, уродженець селища Просяна (Дніпропетровська область).
"У 1999 році він відзначився на війні в Чечні як вбивця мирного населення. Має звання "герой Росії". Полкан, пакет партизани тобі вже приготували", - зазначив Братчук.
Він також зазначив, що колишня дружина, син і дочка Клименка досі живуть в Україні.
Фото: російський полковник Вадим Клименко (t.me/Bratchuk_Sergey)
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська в Енергодарі обстрілюють Запорізьку АЕС, яка знаходиться в цьому ж місті.
Сьогодні в МАГАТЕ висловили стурбованість з цього приводу.
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