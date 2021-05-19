Син бізнес-партнера Тарути розповів про борги нардепа і погрози його оточення

Високий суд Лондона відхилив фінансові вимоги нардепа Сергія Тарути до ще одного співвласника корпорації "Індустріальний Союз Донбасу" - Олега Мкртчана. Син Мкртчана - Едуард - спростовує звинувачення Тарути про борг батька в $ 281 млн і стверджує, що йому надходять погрози від оточення нардепа.

"Тарута розповідає, що мій батько не розрахувався з ним за частки в ІСД. Але він замовчує, що спочатку він їх подарував батькові, потім визначив, що вони коштують 7 мільйонів, а потім 50. Потім йому зовсім знесло дах, і він захотів 750. Коли зірвалася угода з "Євразом" (російська група, якій Гайдук, Тарута і Мкртчан хотіли продати ІСД у 2008 році, - ред.), його трошки попустило, і сума зменшилася до 281 мільйона. Все це зафіксовано в матеріалах Високого суду Англії. Вся ця карусель жадібності й ненаситності. Тарута каже, що Мкртчан заплатив за нього при покупці 12% "Запоріжсталі". Це правда. Мій батько заплатив за нього майже 106 мільйонів доларів. Більш того, Тарута у 2013-му продав свою частку "Запоріжсталі" ВЕБу, і забрав гроші", - заявив він.

Також, за його словами, Тарута забув згадати про те, як продав спільний (що належить Таруті і Мкртчану) готель "Ялта Інтурист" і не віддав Мкртчана його частку з цієї угоди, а вивів гроші на свою компанію "ЕСКО".

"Тарута забув згадати, що мій батько доплачував за нього комісію Бакаю (екс-глава НАК "Нафтогаз України", отримав близько 300 млн дол комісії, - ред.) за підсумками глобальної угоди ІСД з ВЕБом. Ще він забув, як перереєстрував на себе спільну (що належить Таруті і Мкртчану, - ред.) Гданську судноверф, як купував за спільні гроші собі літаки, яхти і так далі. Всього - на суму понад 400 мільйонів доларів. Так хто кому що винен, містер Тарута?"- додав він.

Едуард Мкртчан нагадує, що Високий суд Лондона 14 липня 2020 року своїм рішенням відмовив Таруті у всіх фінансових вимогах до його батька.

"Єдино, що суд зажадав від нашого боку - передати Таруті незначний пакет акцій ІСД, і з боку батька всі формальності з передачі пакета завершені. Але Тарута свідомо затягує процес переоформлення акцій", - зазначив Мкртчан.

Мкртчан заявив в інтерв'ю, що від пов'язаних з Тарутою осіб йому постійно надходять погрози, а сам нардеп "ходить і всім пропонує купити у нього активи, які належать мені і моєму партнеру".

Він заперечує, що сторона Сергія Тарути намагається продати ці активи, вважаючи, що таким чином відбудеться залік погашення боргу, про наявність якого говорив нардеп.

"Ніякого боргу немає. Але він ходить і всім пропонує ці активи. Мені дзвонять і кажуть: "Едуард, але це ж ви володієте цією компанією? А як від імені Сергія Олексійовича проводять переговори про оціночну вартість активів без вас?" - говорить Мкртчан-молодший.

Мкртчан також заявив, що мета його інтерв'ю - убезпечити свою сім'ю і себе "від майбутніх непередбачуваних подій": "я вирішив заявити про цю ситуацію, щоб, якщо щось трапиться, всі знали, що це зробила конкретно ця людина. Я миролюбна людина, чесно плачу податки, і вважаю, що я особисто нікому, тим більше Сергію Таруті, нічого не винен".

Крім того, Мкртчан стверджує, що Тарута сховав свої активи - перереєстрував їх на пов'язаних осіб, у тому числі на членів своєї сім'ї.

"Юристи батька по всьому світу проводять дії з реалізації рішення суду, щоб стягнути цей багатомільйонний борг... зараз в якості забезпечення виконання рішення англійського суду заморожені всі активи Сергія Тарути у всіх юрисдикціях", - резюмував він.