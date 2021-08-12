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Син Байдена заявив, що російські "наркодилери" вкрали його ноутбук

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Вашингтон, Четвер 12 серпня 2021 04:46
Син Байдена заявив, що російські "наркодилери" вкрали його ноутбук Фото: Хантер Байден, син президента Джо Байдена (flickr com csis er)
Автор: Артур Родивилов

Хантер Байден, син президента США Джо Байдена, імовірно, розповідав секс-працівниці, що російські "наркоторговці" вкрали ще один з його ноутбуків в Лас-Вегасі в 2018 році. Вони це зробили з метою шантажу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Daily Mail.

Видання стверджує, що в його розпорядженні виявилося відео, зняте в 2019 році - на ньому нібито оголені Хантер і секс-працівниця ведуть бесіду.

Чоловік на відео розповідає ,що"наркоторговці вкрали з метою шантажу один з його ноутбуків в той момент, коли він був близький до передозування в готельному номері в Лас-Вегасі в 2018 році". За його словами, ноутбук викрали троє чоловіків, які в той момент перебували в номері.

"Я пішов у джакузі один. Отже, я сиджу там, і це останнє, що я пам'ятаю. А я ніколи не втрачаю свідомість, ніколи. Я прокидаюся, і там. Вони збиралися йти, і я прийшов до тями. А ще там була російська жінка, 35 - річна, дійсно мила, брюнетка", - розповідає чоловік, якого видання називає Хантером Баденом.

За словами оповідача, на ноутбуці була інформація особистого, навіть інтимного характеру, у зв'язку з чим злодії, можливо, розраховували його шантажувати.

Передбачуваний інцидент означав, що Хантер втратив в цілому три комп'ютери, кожен з яких міг зберігати конфіденційну інформацію, в тому числі про його батька Джо Байдена, пише видання.

Раніше повідомлялося, що син Байдена розповів, що вживав наркотики з екс-мером Вашингтона. Син президента також зізнався, що курив пармезан замість наркотиків.

Як розповів син глави Білого дому, який багато років страждав від алкогольної та наркотичної залежності, часом у нього спостерігалася дуже гостра ломка. За словами Байдена-молодшого, через це він готовий був вжити те, що навіть віддалено нагадувало наркотик.

Нагадаємо, раніше американська газета New York Post заявила, що отримала доступ до листування сина кандидата в президенти США Джо Байдена Хантера зі співробітником української компанії Burisma Вадимом Пожарським. В одному з листів Пожарський дякує Хантеру Байдену за зустріч з тодішнім віце-президентом США.

Сенатори від Республіканської партії Рон Джонсон і Чак Греслі оприлюднили результати сенатського розслідування про "конфлікт інтересів" Хантера Байдена.

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