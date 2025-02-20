SWIFT подтвердил доминирующую роль доллара в мировой торговле

Доля платежей по всему миру с участием доллара выросла до 50,2% в январе по сравнению с 49,1% месяцем ранее. Это самый высокий показатель с тех пор, как консорциум со штаб-квартирой в Бельгии пересмотрел способ сбора данных о транзакциях в середине 2023 года.

Будучи основной резервной валютой мира, доллар продолжает занимать подавляющее количество трафика на SWIFT. За последние примерно полтора года он составлял в среднем около 48% от общего мирового трафика. Следующая по величине валюта, евро, занимает в среднем около 23%, за ним следует британский фунт с 7,1%.

Данные по валютным курсам подчеркивают экономические реалии, лежащие в основе центральной роли доллара в международной торговле, в то время как разгораются дебаты о поиске способов избежать использования американской валюты.

"Если появится альтернатива доллару, она не может быть просто такой же хорошей, как доллар. Она должна быть лучше", - сказал Марк Чендлер, главный рыночный стратег Bannockburn Global Forex.

Система SWIFT

SWIFT используется глобальными банками для отправки сообщений друг другу при управлении валютными сделками. SWIFT начал собирать данные в 2010 году, но цифры с июля 2023 года отражают техническую корректировку того, как он отслеживает цифры, на основе недавно пересмотренных стандартов торговой отчетности.

Конечно, далеко не все транзакции на валютном рынке объемом 7,5 трлн долларов в день отправляются через SWIFT, который в 2022 году исключил из сервиса несколько крупных российских банков после вторжения в Украину. Однако данные проливают свет на огромные потоки денег, которые управляют торговлей.

Согласно последнему ежегодному обзору, опубликованному в июне 2024 года, в 2023 году через SWIFT было отправлено около 11,9 млрд торговых инструкций. Это больше, чем 11,2 млрд годом ранее.

Неудачные попытки БРИКС

В последние годы появилось все больше претендентов, ищущих способы торговли без использования доллара или финансовых институтов США, что отчасти обусловлено желанием России развивать свою экономику в условиях жестких санкций.

Эти дебаты в основном вращались вокруг блока БРИКС, группы стран с развивающейся экономикой, включающей Россию и Китай, а также Бразилию, Индию и ЮАР. Юань сейчас занимает четвертое место по доле общего трафика платежей в Swift и составляет почти 3,8%, - примерно вдвое больше, чем десять лет назад. Южноафриканский рэнд составил около 0,3% от общего объема в прошлом месяце. Валюты Бразилии и Индии не вошли в двадцатку лучших, согласно отчету SWIFT.

Президент США Дональд Трамп сосредоточил свое внимание на роли доллара на международных рынках, повторив угрозы 100%-ных пошлин для группы БРИКС, если они перейдут на собственную валюту. Хотя тарифы стали центральным элементом политики новой администрации, до сих пор лишь немногие важные действия вступили в силу.