Свьонтек переграла сенсацію зі США та вдруге тріумфувала на "Ролан Гарросі"

18-річна американка Гофф, вочевидь, перегоріла перед першим у житті фіналі "Великого шолома". У стартовому сеті проти першої ракетки світу вона програла 4 гейми поспіль і так і не впоралася з мандражем до кінця партії, поступившись 1:6.

Однак, на другий сет Гофф вийшла зібранішою. Юна американка зуміла нав'язати Свьонтек боротьбу та навіть закрутила інтригу, взявши два гейми поспіль. Та полька відреагувала, як личить справжній чемпіонці – виграла 5 (!) розіграшів поспіль.

За рахунку 5:2 на користь Свьонтек американка ще трохи попручалася. Однак, зламати хід поєдинку Гофф уже не змогла. Найсильніша тенісистка планети перемогла і в другому сеті (6:3) та вдруге в кар'єрі здобула титул на "Ролан Гаррос".

Для 21-річної Іги Свьонтек, яка весь турнір провела із синьо-жовтою стрічкою на бейсболці на підтримку України, перемога в Парижі подарувала 9-й титул у кар'єрі. Тепер обидві тенісистки зосередяться на підготовці до третього турніру "Великого шолома" цьогоріч – Вімблдона. Він стартує вже 27 червня.