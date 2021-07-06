США попередили Росію про відповідальність за хакерські атаки

Влада Росії несуть відповідальність за хакерські атаки , які здійснюються з російської території. Якщо Москва не буде з ними боротися, то США залишають за собою право відповісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційного представника Білого дому Джен Псакі .

"Точка зору президента (США Джо Байдена - ред.) і адміністрації (Білого дому - ред.) така, що навіть якщо злочинні суб'єкти роблять ці дії проти США або американських організацій з приватного сектора, навіть якщо російська влада не залучені, то вони несуть відповідальність", - сказала в ході брифінгу Псакі.

Вона підкреслила, що США не стверджують, що за кібератаками стоїть уряд РФ, але наполягають на відповідальності російської влади.

"Якщо російська влада не може або не буде робити кроки проти злочинців на своїй території, ми будемо діяти або залишаємо за собою право на відповідь зі свого боку", - підкреслила представник Білого дому.