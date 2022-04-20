Зв'язок між Чорнобильською АЕС і МАГАТЕ відновлено, - генеральний директор

Прямий зв'язок між Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ) і Чорнобильською АЕС був відновлений пізно ввечері у вівторок. Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Російські війська утримували Чорнобиль протягом п'яти тижнів, перш ніж покинути станцію 31 Березня. 10 березня МАГАТЕ втратило зв'язок ЧАЕС. Місія експертів МАГАТЕ планує відвідати об'єкт в кінці цього місяця, щоб провести оцінку ядерної безпеки, фізичної та радіаційної безпеки, доставити життєво важливе обладнання та відремонтувати системи віддаленого моніторингу гарантій агентства.
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