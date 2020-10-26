Зв'язок 4G з'явився в селах Сумської області

Київстар запустив мережу високошвидкісної передачі даних в 182 селах Сумської області.

Мобільний зв'язок на мережах четвертого покоління став доступний в селах Анастасівка, Боромся, Волошновка, Ворожба, Литвиновичи, Мала Павлівка, Мезенівка, Піски, Червоне, Юнаківка та ін. Понад 46 000 сільських жителів регіону отримали можливість користуватися мобільним інтернетом у мережі "Київстар" на високих швидкостях – до 100 Мбіт/с. Для цього "Київстар" обладнав 27 базових станцій сучасними технологічними засобами радіозв'язку стандарту LTE.

Швидкісний мобільний інтернет створює нові можливості для приватного бізнесу, освіти, отримання дистанційних медичних консультацій, доступ до адміністративних послуг тощо. Оскільки послуга працює як в приміщеннях, так і на відкритій місцевості. Щоб скористатися швидкісною передачею даних досить смартфона, який підтримує технологію LTE/4G, та відповідної SIM-карти (USIM)

Мобільні оператори України прискорили розвиток 4G завдяки обміну радіочастотами діапазону 900МГц. Базові станції цього діапазону мають найбільший радіус дії і забезпечують якісне покриття далеко за межами населених пунктів. Обмін радіочастотами став можливим завдяки конструктивній позиції компанії Київстар, яка добровільно відмовилася від частини свого спектру. В результаті телеком регулятор перерозподілив додаткові частоти між іншими мобільними операторами для розвитку 4G/LTE по всій країні.

Київстар продовжуємо збільшувати 4G покриття на частотах 1800 МГц, 2600 МГц і 900 МГц. За час розвитку в Україні технології LTE Київстар забезпечив можливість доступу до швидкісного мобільного інтернету для 84% населення

Довідка про "Київстар":

Київстар – найбільший український оператор телекомунікацій, який надає послуги зв'язку і передачі даних на базі широкого спектра мобільних і фіксованих технологій для 25,4 млн абонентів Послуги 4G Компанії доступні на території, де проживає 80% населення України. Акціонери Київстар – міжнародна Група VEON Ltd, з офісом в Нідерландах. Акції Групи знаходяться на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) і Euronext (Амстердам). Київстар понад 20 років працює в Україні, будучи найбільшим платником податків на телекомринку, одним з кращих роботодавців і соціально відповідальною компанією.